【美股期貨】道指期貨升39點　納指期貨跌不足1點（不斷更新）

美股期貨周一於亞洲時段靠穩，道指期貨升39點，納指期貨微跌不足1點。美國今日將會公布8月達拉斯聯儲製造企業活動指數。本周焦點方面，將落於聯儲局視為通脹指標的PCE（個人消費支出）物價指數及就業數據。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦美PCE物價指數及非農就業人口 專家：若通脹持續反彈、9月加息機會增

即市走勢︰

【12：01】道指期貨升39點，報34416點，標指期貨升1點，報4416點，納指期貨跌不足1點，報14979點。

【09：58】【AT1債券】瑞銀研究發行AT1債券 料9月發行

【07：30】【瑞信危機】瑞信傳次季虧損35億瑞士法郎

【07：30】美股上周五反覆走高， 道指高開後一度轉跌， 午市後段曾升342點， 納指升幅亦由1.3%大幅收窄，聯儲局主席鮑威爾的言論未算有太大啟發性，資金重新入市，大市尾段大幅回升。道指升247點或0.7%， 報34346點，納指升126點或0.9%， 報13590點； 標指升29點或0.7%， 報4405點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】鮑威爾講話無驚無險 道指收漲247點 納指升0.9% 英偉達跌逾2%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩