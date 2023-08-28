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【美股市況】道指曾升306點　納指升1.1%　英偉達續跌（不斷更新）

股市 22:34 2023/08/28

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中美商務部洽商加強合作，刺激股市氣紛，美股三大指數齊升，道指在3M及高盛帶動下，最多升306點，高見34562點，標指最多升0.7%，納指最多升1.1%。

AI股王英偉達業績後乏力，股價再跌1%，報456.8美元水平。特斯拉則升0.8%，升穿240美元。

美國10年期債息回軟，一度跌穿4.2厘。美滙指數變動不大，高企104水平。

美國商務部長雷蒙多表示，與中國商務部長王文濤同意成立一個新的商業問題工作組，以尋求解決貿易和投資問題，並促進美國在華商業利益。工作組將每年舉行兩次副部長級會議，首次會議將由美國於2024年初主持。美聲明表示，雷蒙多和王文濤還同意啟動出口管制信息交流平台，「該平台將減少對美國國家安全政策的誤解」

路透社報道指，雷蒙多向王文濤提到了對一系列美國企業問題的關切，其中包括英特爾和美光，以及對鎵和鍺出口的限制。

本周焦點方面，將落於聯儲局視為通脹指標的PCE（個人消費支出）物價指數及就業數據。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦美PCE物價指數及非農就業人口　專家：若通脹持續反彈、9月加息機會增

即市走勢︰

【21：30】道指升168點，報34515點，納指升0.8%，報13693點，標指升21點，報4427點。

【20：46】【虛擬資產】Hashkey Exchange：散戶交易系統上線　揚言香港邁向Web3大航海時代　目標今年全球註冊用戶至少50萬

【20：10】【中國經濟】瑞銀：若內地經濟寬鬆措施來得太晚太少　今年經濟增長或降至4.5%左右

【18：16】【A股救市】中國據悉要求部份公募基金避免淨賣出股票

【17：32】【麥當勞中國】信宸資本計劃透過籌集新基金　讓投資者可減持麥當勞中國持股套現

【15：43】【中美關係】美商務部長雷蒙多訪華晤王文濤　稱美中經濟關係穩定至關重要

【12：01】道指期貨升75點，納指期貨升0.2%，標指期貨升6點。

【12：01】道指期貨升39點，報34416點，標指期貨升1點，報4416點，納指期貨跌不足1點，報14979點。

【09：58】【AT1債券】瑞銀研究發行AT1債券　料9月發行

【07：30】【瑞信危機】瑞信傳次季虧損35億瑞士法郎

【07：30】美股上周五反覆走高， 道指高開後一度轉跌， 午市後段曾升342點， 納指升幅亦由1.3%大幅收窄，聯儲局主席鮑威爾的言論未算有太大啟發性，資金重新入市，大市尾段大幅回升。道指升247點或0.7%， 報34346點，納指升126點或0.9%， 報13590點； 標指升29點或0.7%， 報4405點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】鮑威爾講話無驚無險　道指收漲247點　納指升0.9%　英偉達跌逾2%（不斷更新）

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地3招齊發刺激有多大？ 恒大復牌難逃插水命運？

責任編輯︰梁浩碩

美股 港股 期貨 美國聯儲局 鮑威爾 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數
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