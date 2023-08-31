【美股市況】美數據轉差 道指靠穩升42點　納指升0.6%，英偉達上試500美元關（不斷更新）

美股午市升幅收窄, 道指早段一度漲172點, 納指升幅亦由0.8%回順, 美國最新數據顯示經濟及就業市場降溫，投資者繼續觀望聯儲局可能於9月暫停加息。

美國經濟數據接連遜預期，俗稱小非農的ADP新職由31.2萬大幅跌至17.7萬，並遜預期的19.5萬，第二季GDP向下修正，由2.4%修正至2.1%。為繼周二的JOLTS職位空缺數目遜預期後，再有欠佳的數據出現，反映美國息口高企之下，美國經濟強靭度放緩。

美股開市後反覆向上，道指扭轉早段曾跌40點勢頭，本港時間今晨1時30分, 道指升42點或0.1%, 報34894點; 納指升78點或0.6%, 報14022點; 標指升20點或0.5%, 報4518點。焦點股方面，英偉達（美：NVDA，Nvidia）強勢不減直衝500美元關，即市曾升逾2.2%，至高見499.01美元，午市升幅回落至2%, 暫報497.8美元。

美國10年期債息跌勢稍紓，重上4.1厘，美滙指數跌0.4%，退守103關, 歐元兌美元升0.5%, 報1.093。

瑞銀財富管理投資辦公室指出，對勞動力需求的緩和會讓市場認為，聯儲局加息周期快將結束。該行認為，但當局的決定可能會隨著未來幾周經濟數據的結果而搖擺不定，但依然認為聯儲局很可能比歐洲央行更接近緊縮周期的尾聲。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

▼ 點擊圖片放大

【01：09】市場消息：蘋果測試使用3D打印機進行設備製造，這是一次重大轉變。

【01：07】市場消息：英特爾將在未來兩年內在哥斯達黎加投資12億美元。

【00：13】拜登政府呼籲將大麻歸類為低風險美國藥品品類，大麻股普遍上漲，Tilray漲約20%, 在美上市大麻ETF Advisorshares Pure US Cannabis（MSOS）因波動性過大而觸發盤中臨時停牌，停牌前上漲20%。

【00：13】百度(美：BIDU)漲幅收窄至2.5%，此前一度漲近4%。文心一言率先向全社會全面開放。據悉，百度還將開放一批經過全新重構的AI原生應用，讓廣大用戶充分體驗生成式AI的理解、生成、邏輯、記憶四大核心能力

【00：02】通用雲計算平台初創公司CoreWeave尋求基於至多80億美元的估值出售部分股權。

【23：35】歐股收市個別發展，德股跌0.2%, 法股跌0.1%, 英股升0.1%, 泛歐STOXX 600指數跌0.2%

【23：10】美數據轉差 美滙退守103 道指升17點 納指升0.4%，英偉達再挑戰500美元關

【22：52】加密貨幣交易平台Grayscale的CEO Sonnenshein表示, 公司承諾降低服務費率, 將觀察是否需要重新申請比特幣ETF上市。公司旗下的比特幣投資信託（GBTC）中包含了比特幣總流通量的超過3%。

【22：15】美數據轉差 美債息見4.1厘 道指升127點 納指升0.7%，英偉達升1%

【21：30】道指開市升6點 納指升0.1%，英偉達升穿490美元

【21：00】【美國經濟數據】美國8月ADP就業人數增加17.7萬人 遜預期│第二季GDP增速下修至2.1% 遜預期

【18：30】觀望就業數據 道指期貨跌4點 納指期貨跌0.2%

【18：19】【日圓走勢】美銀：日本債息今年難升至1% 看好日本經濟明年超歐美惟料日圓續弱見150

【17：19】【LEGO】樂高上半年收入放慢至1.5%、未擬加價 CEO：今年逾半新店在中國開幕

【16：20】【虛擬資產】勝利證券推虛擬資產交易app 暫提供比特幣、以太幣交易

【16：05】【中美關係】美商務部長雷蒙多︰愈來愈多美企反映中國變得不適宜投資 風險太大

【15：28】【派息股】全球股息第二季增長4.9%至逾5600億元 惟25%港上市企業削減派息

【13：12】【中國經濟】中國英國商會：中國經濟沒有出現嚴重的系統性問題 消費開支正增加

【10：31】道指期貨升50點，報34937點，標指期貨升8點，報4514點，納指期貨升40點或近0.3%，報15455點。

【10：49】【中美關係】高盛與中投共同設立私募基金投資7家英美公司 涉人工智能、無人機等領域

【10：34】【美股焦點】漢堡王面臨誤導顧客訴訟 遭控招牌華堡餐牌相片不符實際尺寸

【09：34】【AAPL】iPhone 15發布有期 蘋果：Apple Event 香港時間9月13日凌晨1時舉行（附傳聞規格）

【08：34】【中美關係】美商務部長雷蒙多︰愈來愈多美企反映中國變得不適宜投資 風險太大

====以下為8月29日美股市況====

美國數據轉差，減低市場對加息的預期，美滙及美債息下跌，刺激美股造好，科技股領漲大市，道指曾漲304點，納指漲幅最多達1.9%， 投資者繼續關注美股在8月份最後幾個交易日的表現，並等待PCE消費價格指數及非農就業等關鍵經濟數據。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

美國7月JOLTS職位空缺減少至882.7萬，遜預期。8月諮商會消費信心指數回落至106，同樣差過預期。消息令美滙指數日內由升轉跌，失守104關，暫報103.42，跌0.6%；美國10年期國債息失守4.2厘關，暫報4.11厘。日圓走勢亦逆轉，日圓兌每美元反彈至145.8， 升0.5%，兌港元5.38算。

美股開市先跌後回升，本港時間今晨4時， 道指升292點或0.85%， 報34852點； 納指升238點或1.7%， 報13943點， 標指升64點或1.45%， 報4497點。焦點股方面，Tesla（美：TSLA）即市曾一度急升7.8%至257.48美元， 收市漲7.7%；英偉達（美：NVDA，Nvidia）即市曾升4.8%，高見490.81美元， 收市升4.2%，收報487.84美元，創收市新高。

市場本周觀望美國通脹和就業數據，調查員工情緒的Glassdoor網站數據顯示，7月份僱員對其僱主未來六個月前景的信心從一年前的53.4%降至47.6%，接近歷來最低水平，反映就業人士對前景感到悲觀。報告指，結果顯示隨著企業在疫情時期的擴張步伐放緩，中層管理人員正開始感到壓力。

美國上訴法院推翻美國證券交易委員會（SEC）阻止發售比特幣ETF的決定，為首款比特幣ETF上市鋪平道路。比持幣（Bitcoin）曾急升 7%，升穿28000 美元。加密貨幣交易所Coinbase股價即市抽升17%，收市升14%。

蘋果定於9月12日舉行產品發布會，外界預料將推出新款iPhone 15和Apple Watch，股價升逾2%。

即市走勢︰

【04：05】越南電動汽車生產商VinFast Auto收跌44%，創8月15日美國借殻上市以來最差單日表現，並結束連升六個交易日。

【04：00】納斯達克金龍中國指數初步收漲3.7%，成分股老虎證券飆漲28%，拼多多漲15%，比特數字漲13%，金山雲漲9%，理想汽車漲7.7%，B站漲7%。

【04：00】拼多多初步收漲15%，帶動納斯達克100指數初步收漲2.6%，成分股特斯拉漲超7%，英偉達漲4%創收市歷史新高，蘋果和谷歌A漲超2%

【03：25】加拿大聯邦汽車工人聯合會（UNIFOR）選中福特汽車公司， 作為針對底特律三大車企發起罷工的首要目標。

【03：08】越南電動車生產商VinFast Auto（VFS.O）跌幅擴大至40%。

【02：46】美國銀行策略師Howard Du和Carlos Capistran在報告中表示，如果聯儲局在9月會議上維持利率不變，加元可能在8月大幅下跌後上漲。他們認為，加元兌美元短線將從超賣水平反彈至1.33加元兌1美元，從長期來看估值水平對加元有利。

【02：35】紐約10月原油期貨收漲1.06美元，漲幅1.32%，報81.16美元/桶。

【02：21】金融分析公司鄧白氏（Dun & Bradstreet）將使用谷歌雲開發的人工智能平台Vertex AI。

【01：52】市場消息：特斯拉收到美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）關於自動駕駛功能的特別指令，特斯拉被美國國家公路交通安全管理局要求解決自動駕駛駕駛員的監控問題。

【01：51】白宮：美國總統拜登和哥斯達黎加將討論發展一個具有韌性的區域半導體供應鏈

【01：50】紐約10月黃金期貨收漲0.94%，報1946.10美元/盎司。12月黃金期貨收漲0.94%，報1965.10美元/盎司。

【01：42】馬斯克實控的社交媒體“X”計劃添加加密貨幣支付功能， 社交媒體X獲得「羅德島州幣轉移許可證」，這是進行加密資產交易所必需。

【01：39】納斯達克100指數漲幅擴大至2%，成分股拼多多漲17%領跑，特斯拉漲5.69%緊隨其後，愛彼迎和阿根廷電商Mercadolibre漲5%，谷歌A漲3.8%，英偉達漲3.7%，格芯漲3.2%

【01：28】市場消息：福特與杜克能源合作推出家庭充電試點計劃。

【01：16】歐元兌美元漲幅達0.5%，報1.0873。

【00：46】市場消息：谷歌雲和英偉達宣布擴大合作夥伴關係，推進人工智能計算、軟件和服務的發展

【00：28】比特幣站上28000美元/枚，漲7.79%，此前美國法院推翻SEC裁決，為首個比特幣ETF鋪平道路。

【00：21】花旗基準預測黃金市場將在第三季度/四季度初觸底，並在2023年結束時達到每盎司2000美元以上。

【00：01】蘋果確定於9月12日發布iPhone 15和新款手錶。

【23：56】美國證券交易委員會（SEC）正在審閲法院對Greyscale發售比特幣ETF一案裁決。在完成審閲之後，將對下一步行動做出決定。

【23：35】歐股收市上升， 德股升0.9%， 法股升0.7%， 英股升1.7%， 泛歐STOXX 600指數升1%

【23：15】就業及消費數據急放緩 美滙失守104關 道指升110點 納指升幅擴大至1.4%，Tesla急升近5%

【22：29】美國上訴法院推翻美國證券交易委員會（SEC）阻止發售比特幣ETF的決定，為首款比特幣ETF上市鋪平道路。現貨比特幣價格漲幅擴大至3.3%。加密貨幣交易所Coinbase股價盤中上漲11%，為7月13日以來最大漲幅。

【22：05】就業及消費數據急放緩 美滙美債息轉跌 道指轉升逾100點、納指升0.8%

【21：30】美滙美債息齊升 日圓跌穿147關 道指反覆、納指跌0.2%

【21：03】【美國經濟數據】美國6月FHFA房價指數按月升0.3% 升幅遜預期

【18：23】美滙守104 道指期貨升41點、納指期貨微跌

【12：23】道指期貨升14點，報34608點，標指期貨升3點，報4445點，納指期貨升21點或0.1%，報15113點。

【11：54】【世界經濟】IMF總裁周三出訪亞洲 首站為中國

【09：14】【美股焦點】越南電動車生產商VinFast上市10日爆升近7倍 1900億美元市值超高盛、波音

【09：09】【AAPL】郭明錤：蘋果iPhone 15 Pro Max將在本周開始大量出貨 蘋果股價或迎來反彈機會

【08：09】【中美關係】美商務部長雷蒙多提出美企在華營商擔憂 包括美光和英特爾

【07：41】【日圓走勢】高盛︰日圓未來半年有機會跌至155、兌港元見5算 30多年以來最低水平

====以下為8月28日美股市況====

中美商務部洽加強合作，利好股市氣氛，美股三大指數齊升；反映中國概念股表現的金龍指數反彈2.25%。

即睇美股收市：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

另外， AI熱潮催生新一輪產品，OpenAI推出供企業使用的ChatGPT Enterprise，系統反應速度是一般家用ChatGPT的2倍以上，沒有用戶使用限制。

道指收市升213點，報34559點；標指升27點，收報4433點；納指升114點或0.84%，收報13705點。3M耳塞案達成和解，股價漲5.19% ；高盛洽售顧問業務，股價上揚1.82% ； AI股王英偉達業績後曾乏力，周一股價先跌後升1.78%，收報468.35美元。

特斯拉股價反覆，收市微升0.01%，報238.82美元。越南電動車生產商VinFast股價飆19.8%，市值超過1900億美元，遠超拋離福特及通用汽車（GM）分別約479億及460億美元市值。

美國財政部拍賣總額450億美元的兩年期國債，中標利率為5.024厘，創逾17年新高。美國10年期債息企穩4.2厘。美滙指數變動不大，高企104水平。

美國本周四將公布個人消費開支（PCE）物價指數，周五則有8月非農業新增職位出爐，為聯儲局的利率走向提供更多線索。

美國商務部長雷蒙多表示，與中國商務部長王文濤同意成立一個新的商業問題工作組，以尋求解決貿易和投資問題，並促進美國在華商業利益。工作組將每年舉行兩次副部長級會議，首次會議將由美國於2024年初主持。美聲明表示，雷蒙多和王文濤還同意啟動出口管制信息交流平台，「該平台將減少對美國國家安全政策的誤解」.

路透社報道指，雷蒙多向王文濤提到了對一系列美國企業問題的關切，其中包括英特爾和美光，以及對鎵和鍺出口的限制。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦美PCE物價指數及非農就業人口 專家：若通脹持續反彈、9月加息機會增

即市走勢︰

【21：30】道指升168點，報34515點，納指升0.8%，報13693點，標指升21點，報4427點。

【20：46】【虛擬資產】Hashkey Exchange：散戶交易系統上線 揚言香港邁向Web3大航海時代 目標今年全球註冊用戶至少50萬

【20：10】【中國經濟】瑞銀：若內地經濟寬鬆措施來得太晚太少 今年經濟增長或降至4.5%左右

【18：16】【A股救市】中國據悉要求部份公募基金避免淨賣出股票

【17：32】【麥當勞中國】信宸資本計劃透過籌集新基金 讓投資者可減持麥當勞中國持股套現

【15：43】【中美關係】美商務部長雷蒙多訪華晤王文濤 稱美中經濟關係穩定至關重要

【12：01】道指期貨升75點，納指期貨升0.2%，標指期貨升6點。

【12：01】道指期貨升39點，報34416點，標指期貨升1點，報4416點，納指期貨跌不足1點，報14979點。

【09：58】【AT1債券】瑞銀研究發行AT1債券 料9月發行

【07：30】【瑞信危機】瑞信傳次季虧損35億瑞士法郎

【07：30】美股上周五反覆走高， 道指高開後一度轉跌， 午市後段曾升342點， 納指升幅亦由1.3%大幅收窄，聯儲局主席鮑威爾的言論未算有太大啟發性，資金重新入市，大市尾段大幅回升。道指升247點或0.7%， 報34346點，納指升126點或0.9%， 報13590點； 標指升29點或0.7%， 報4405點。

即睇美股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】鮑威爾講話無驚無險 道指收漲247點 納指升0.9% 英偉達跌逾2%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩