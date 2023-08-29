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【美股市況】就業及消費數據急放緩　美滙失守104關　道指升110點　納指升幅擴大至1.4%，Tesla急升近5%（不斷更新）

股市 23:41 2023/08/29

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美國7月JOLTS職位空缺減少至882.7萬，遜預期。8月諮商會消費信心指數回落至106，同樣差過預期。消息令美滙指數日內由升轉跌，失守104關，暫報103.86；美國10年期國債息失守4.2厘關，暫報4.15厘。日圓走勢亦逆轉，日圓兌每美元反彈至146.5，兌港元5.34算。

美股周二開市先跌後回升，道指升110點，納指升189點或1.4%。焦點股方面，Tesla（美：TSLA）急升近5%，暫報250.35美元；英偉達（美：NVDA，Nvidia）亦升超過3%，暫報484.23美元。

市場本周觀望美國通脹和就業數據，調查員工情緒的Glassdoor網站數據顯示，7月份僱員對其僱主未來六個月前景的信心從一年前的53.4%降至47.6%，接近歷來最低水平，反映就業人士對前景感到悲觀。報告指，結果顯示隨著企業在疫情時期的擴張步伐放緩，中層管理人員正開始感到壓力。

美國上訴法院推翻美國證券交易委員會（SEC）阻止發售比特幣ETF的決定，為首款比特幣ETF上市鋪平道路。現貨比特幣價格漲幅擴大至逾3%。加密貨幣交易所Coinbase股價即市漲11%，為7月13日以來最大漲幅。

 

即市走勢︰

【23：15】就業及消費數據急放緩 美滙失守104關 道指升110點 納指升幅擴大至1.4%，Tesla急升近5%

【22：29】美國上訴法院推翻美國證券交易委員會（SEC）阻止發售比特幣ETF的決定，為首款比特幣ETF上市鋪平道路。現貨比特幣價格漲幅擴大至3.3%。加密貨幣交易所Coinbase股價盤中上漲11%，為7月13日以來最大漲幅。

【22：05】就業及消費數據急放緩 美滙美債息轉跌 道指轉升逾100點、納指升0.8%

【21：30】美滙美債息齊升 日圓跌穿147關 道指反覆、納指跌0.2%

【21：03】【美國經濟數據】美國6月FHFA房價指數按月升0.3%　升幅遜預期

【18：23】美滙守104 道指期貨升41點、納指期貨微跌

【12：23】道指期貨升14點，報34608點，標指期貨升3點，報4445點，納指期貨升21點或0.1%，報15113點。

【11：54】【世界經濟】IMF總裁周三出訪亞洲　首站為中國

【09：14】【美股焦點】越南電動車生產商VinFast上市10日爆升近7倍　1900億美元市值超高盛、波音

【09：09】【AAPL】郭明錤：蘋果iPhone 15 Pro Max將在本周開始大量出貨　蘋果股價或迎來反彈機會

【08：09】【中美關係】美商務部長雷蒙多提出美企在華營商擔憂　包括美光和英特爾

【07：41】【日圓走勢】高盛︰日圓未來半年有機會跌至155、兌港元見5算　30多年以來最低水平

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地3招齊發刺激有多大？ 恒大復牌難逃插水命運？

====以下為8月28日美股市況====

中美商務部洽加強合作，利好股市氣氛，美股三大指數齊升；反映中國概念股表現的金龍指數反彈2.25%。

即睇美股收市：

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另外， AI熱潮催生新一輪產品，OpenAI推出供企業使用的ChatGPT Enterprise，系統反應速度是一般家用ChatGPT的2倍以上，沒有用戶使用限制。

道指收市升213點，報34559點；標指升27點，收報4433點；納指升114點或0.84%，收報13705點。3M耳塞案達成和解，股價漲5.19% ；高盛洽售顧問業務，股價上揚1.82% ； AI股王英偉達業績後曾乏力，周一股價先跌後升1.78%，收報468.35美元。

特斯拉股價反覆，收市微升0.01%，報238.82美元。越南電動車生產商VinFast股價飆19.8%，市值超過1900億美元，遠超拋離福特及通用汽車（GM）分別約479億及460億美元市值。
美國財政部拍賣總額450億美元的兩年期國債，中標利率為5.024厘，創逾17年新高。美國10年期債息企穩4.2厘。美滙指數變動不大，高企104水平。

美國本周四將公布個人消費開支（PCE）物價指數，周五則有8月非農業新增職位出爐，為聯儲局的利率走向提供更多線索。

美國商務部長雷蒙多表示，與中國商務部長王文濤同意成立一個新的商業問題工作組，以尋求解決貿易和投資問題，並促進美國在華商業利益。工作組將每年舉行兩次副部長級會議，首次會議將由美國於2024年初主持。美聲明表示，雷蒙多和王文濤還同意啟動出口管制信息交流平台，「該平台將減少對美國國家安全政策的誤解」.

路透社報道指，雷蒙多向王文濤提到了對一系列美國企業問題的關切，其中包括英特爾和美光，以及對鎵和鍺出口的限制。

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【財經Hot Talk】A股救市3招似曾相識　過去歷史經驗如何？

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦美PCE物價指數及非農就業人口　專家：若通脹持續反彈、9月加息機會增

即市走勢︰

【21：30】道指升168點，報34515點，納指升0.8%，報13693點，標指升21點，報4427點。

【20：46】【虛擬資產】Hashkey Exchange：散戶交易系統上線　揚言香港邁向Web3大航海時代　目標今年全球註冊用戶至少50萬

【20：10】【中國經濟】瑞銀：若內地經濟寬鬆措施來得太晚太少　今年經濟增長或降至4.5%左右

【18：16】【A股救市】中國據悉要求部份公募基金避免淨賣出股票

【17：32】【麥當勞中國】信宸資本計劃透過籌集新基金　讓投資者可減持麥當勞中國持股套現

【15：43】【中美關係】美商務部長雷蒙多訪華晤王文濤　稱美中經濟關係穩定至關重要

【12：01】道指期貨升75點，納指期貨升0.2%，標指期貨升6點。

【12：01】道指期貨升39點，報34416點，標指期貨升1點，報4416點，納指期貨跌不足1點，報14979點。

【09：58】【AT1債券】瑞銀研究發行AT1債券　料9月發行

【07：30】【瑞信危機】瑞信傳次季虧損35億瑞士法郎

【07：30】美股上周五反覆走高， 道指高開後一度轉跌， 午市後段曾升342點， 納指升幅亦由1.3%大幅收窄，聯儲局主席鮑威爾的言論未算有太大啟發性，資金重新入市，大市尾段大幅回升。道指升247點或0.7%， 報34346點，納指升126點或0.9%， 報13590點； 標指升29點或0.7%， 報4405點。

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】鮑威爾講話無驚無險　道指收漲247點　納指升0.9%　英偉達跌逾2%（不斷更新）

 

責任編輯︰梁浩碩

美股 港股 期貨 美國聯儲局 鮑威爾 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數
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