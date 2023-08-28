【業績｜建滔系】建滔集團上半年少賺42%、連特別息共派0.66元　另建滔積層板純利跌77%、中期息大削60%至6仙

▲ 【業績｜建滔系】建滔集團上半年少賺45%、連特別息共派0.66元 另建滔積層板純利跌77%、中期息大削60%至6仙

建滔系齊公布中期業績。建滔集團 （00148） 上半年營業額跌33%至187.2億元，純利跌42%至13.9億元。集團派發中期股息0.16元，按年跌47%，惟重新派發0.5元特別息。

建滔集團表示，覆銅面板部門營業額下降23%，至82.7億元。印刷線路板部門銷售額下降18%至57.2 億元。化工部門營業額下降35%，至51.3億元。

集團上游物料產品的質量一直深受外部客戶認可，除了可配合集團之發展，亦可增加對外銷售上游物料產品以提升集團的利潤。集團亦將於下半年於泰國增加覆銅面板產能每月40萬張，以配合集團的發展步伐。

建滔積層板純利跌77%

另外，建滔積層板 （01888） 上半年營業額跌38%至81億元，純利跌77%至4.2億元，中期股息大削60%至6仙。期內，電子行業需求下滑，期內出貨量較去年同期下跌8%，月平均出貨量為740萬張。覆銅面板部門營業額下降24%，至79.1億元。

建滔積層板指，上半年集團已在廣東省連州市增加銅箔產能每月450噸，下半年將額外再增加銅箔產能每月300噸。

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編輯：姚卓然