  • 31°C
香港時間 : 2023828日 (週一) 12:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜建滔系】建滔集團上半年少賺42%、連特別息共派0.66元　另建滔積層板純利跌77%、中期息大削60%至6仙

股市 12:16 2023/08/28

分享：

分享：

【業績｜建滔系】建滔集團上半年少賺45%、連特別息共派0.66元　另建滔積層板純利跌77%、中期息大削60%至6仙

建滔系齊公布中期業績。建滔集團 （00148） 上半年營業額跌33%至187.2億元，純利跌42%至13.9億元。集團派發中期股息0.16元，按年跌47%，惟重新派發0.5元特別息。

建滔集團表示，覆銅面板部門營業額下降23%，至82.7億元。印刷線路板部門銷售額下降18%至57.2 億元。化工部門營業額下降35%，至51.3億元。

集團上游物料產品的質量一直深受外部客戶認可，除了可配合集團之發展，亦可增加對外銷售上游物料產品以提升集團的利潤。集團亦將於下半年於泰國增加覆銅面板產能每月40萬張，以配合集團的發展步伐。

建滔積層板純利跌77%

另外，建滔積層板 （01888） 上半年營業額跌38%至81億元，純利跌77%至4.2億元，中期股息大削60%至6仙。期內，電子行業需求下滑，期內出貨量較去年同期下跌8%，月平均出貨量為740萬張。覆銅面板部門營業額下降24%，至79.1億元。

建滔積層板指，上半年集團已在廣東省連州市增加銅箔產能每月450噸，下半年將額外再增加銅箔產能每月300噸。

相關文章：

【業績｜工業股】建滔集團去年少賺66%、末期息削至75仙　今年首兩個月覆銅面板單價下跌

【盈警｜建滔系】建滔積層板挫逾3%　建滔集團、建滔積層板去年純利料跌近六成　三原因成致命傷

編輯：姚卓然

港股 營業額 純利 建滔積層板（01888） 建滔集團（00148）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美股期貨】道指期貨升39點　納指期貨跌不足1點（不斷更新）

下一篇文章

【業績│內需股】中國食品半年多賺25%至6億人幣、不派息　白糖價漲令毛利率跌至35.5%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【HSBC業績】滙豐跌3%　一文看清券商評價滙豐業績　高盛估今年全年派息逾4.6元
【HSBC業績】滙豐跌3%　一文看清券商評價滙豐業績　高盛估今年全年派息逾4.6元
【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【北上電子支付】微信支付擴大開放內地商戶網絡　港人綁定國際銀行卡、200元以內消費免手續費
【北上電子支付】微信支付擴大開放內地商戶網絡　港人綁定國際銀行卡、200元以內消費免手續費
【中國救市】內地3招救市：印花稅削半、限制大股東減持、收緊IPO　信証升1成後急回　港股收貴多少？（附比較表）
【中國救市】內地3招救市：印花稅削半、限制大股東減持、收緊IPO　信証升1成後急回　港股收貴多少？（附比較表）
【港府持股】港府價值百億港交所股份疑轉倉中資工行　料棄用合作至少16年美資花旗
【港府持股】港府價值百億港交所股份疑轉倉中資工行　料棄用合作至少16年美資花旗
【美股焦點】Meta周四推Thread　搶Twitter市場
【美股焦點】Meta周四推Thread　搶Twitter市場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款