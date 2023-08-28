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【呃到全世界】Tim Cook假Instagram帳號　連Apple副總裁都追蹤？

科技 12:07 2023/08/28

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Apple（蘋果）行政總裁Tim Cook多年來，也不太活躍於社交媒體，僅在Twitter及微博設有社交帳號。而近日卻被發現在Instagram開設帳戶，Apple副總裁Lisa Jackson及Alan Dye也隨即追蹤。不過，後來外媒卻揭發該帳戶為虛假帳戶，並非Tim Cook自行開設。而目前該Instagram帳戶已被下架。

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據9To5Mac報道指，近日Instagram出現一個名為「tim.d.cook」的帳戶，創建日期為2023 年7月。而該帳號只有兩條動態，分別是用iPhone拍攝、慶祝世界攝影日的兩張照片，以及為與3DPets合作的活動製作的30秒廣告。

最值得留意的是，該帳戶已獲得Apple副總裁Lisa Jackson及Alan Dye的關注。不過，消息傳出後，9To5Mac就獲得消息人士告知，該帳戶並非由Tim Cook開設，相信是虛假帳戶。及後Instagram也隨即將帳戶刪除，但這仍無法解釋為何Apple高管會關注虛假的Tim Cook賬戶。

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責任編輯：曾曉汶

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