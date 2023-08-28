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【美團3690】美團與順豐同城、閃送、UU跑腿合作　加強即時配送合作生態建設

股市 11:41 2023/08/28

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【美團3690】美團與順豐同城、閃送、UU跑腿合作　加強即時配送合作生態建設

美團 （03690） 微博宣布，美團將繼續加強即時配送的合作生態建設，分別與順豐同城、閃送、UU跑腿合作。根據美團在與順豐同城合作聲明指，美團外賣即時結合順豐同城的自有配送體系，與順豐同城一起為商家打造更豐富的配送網絡，共建合作共贏的即時配送行業生態，同時美團外賣將為合作訂單提供相關保障服務，合作將給商家提供更豐富的運力選擇、提升經營效率。

雙方期待此次合作成為即時配送行業合作共贏的重要探索。美團外賣將持續與更多行業夥伴攜手，共同建設即時配送企業、外賣商家和消費者等多方共贏、繁榮發展的新格局。美團與閃送、UU跑腿的合作聲明與順豐同城的一致。

相關文章：【大行報告︱3690】大行四原因料美團第三季外賣業務放緩　美銀下調目標價至186元

相關文章：【美團業績】美團回吐3%　王興：宏觀經濟壘加極端天氣不利第3季外賣增速　次季收入增33.4%、經調整淨利76.6億人幣勝預期

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