▲ 【美團3690】美團與順豐同城、閃送、UU跑腿合作 加強即時配送合作生態建設

美團 （03690） 微博宣布，美團將繼續加強即時配送的合作生態建設，分別與順豐同城、閃送、UU跑腿合作。根據美團在與順豐同城合作聲明指，美團外賣即時結合順豐同城的自有配送體系，與順豐同城一起為商家打造更豐富的配送網絡，共建合作共贏的即時配送行業生態，同時美團外賣將為合作訂單提供相關保障服務，合作將給商家提供更豐富的運力選擇、提升經營效率。

雙方期待此次合作成為即時配送行業合作共贏的重要探索。美團外賣將持續與更多行業夥伴攜手，共同建設即時配送企業、外賣商家和消費者等多方共贏、繁榮發展的新格局。美團與閃送、UU跑腿的合作聲明與順豐同城的一致。

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