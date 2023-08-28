【AI爭議】ChatGPT生成癌症治療方案漏洞百出　錯誤信息混合其中

OpenAI所推出聊天機械人ChatGPT風靡全球，各行各業都嘗試加以應用，就連醫療領域均努力採用中。不過，近日美國哈佛醫學院一份研究卻指出，ChatGPT所生成的癌症治療方案錯漏百出，強調ChatGPT並不可靠。

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美國哈佛醫學院附屬的布萊根婦女醫院研究人員近日在《美國醫學會腫瘤學雜誌》上，發表研究報告，指研究人員日前嘗試利用ChatGPT，生成各種癌症病例的治療方案，結果發現3分之1的回答中，出現錯誤信息，其中被問及晚期疾病的局部治療或免疫療法時，最有可能給出錯誤的信息。而且ChatGPT更會將正確和錯誤的信息混合在一起，令人更難識別資訊的準確性。

負責該研究的博士Danielle Bitterman稱，ChatGPT將正確和錯誤的信息混合的程度，是連專家也很難發現錯誤，看起來非常有說服力。但她也強調，ChatGPT並不是為了提供準確的醫療建議而設計的，所以不能相信。

事實上，OpenAI較早前已經承認ChatGPT並非完全可靠，該企的使用條款更警告，模型並非旨在提供醫療信息，也不應該用於為嚴重的醫療狀況提供診斷或治療服務。

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責任編輯：曾曉汶

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