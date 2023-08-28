【寵物商機】香港貓迷博覽會首辦　展商：人流勝預期2至3成

香港愈來愈多「貓奴」，香港貓迷博覽會今年於香港灣仔會議展覽中心的3樓展覽廳首辦，記者昨天所見場內人流爆滿，排隊換領領門票的人龍至5樓。參展商均指，人流超乎預期的2至3成。



帶齊購物車 豪花4千元買貓糧

主辦商展覽集團表示，首度舉辦該展的人流超乎預期，達18萬人次。而場內不少市民攜貓入場，受訪者蔡先生家中飼養了4隻貓，攜多個行李箱和購物車入場掃貨，購入約4,000元的貓糧。

受訪市民Winki指，攜貓「Haru」入場，希望藉這機會認識其他貓。並在場內購買乾洗噴霧，希望除去貓經常舔毛而產生的異味，以及一些零食如凍乾，預期花費約1,000元。曾參加寵物節的萬士博（亞洲）高級業務經理麥輔庭認為，今次專門為貓而設的展覽，客人毋須擔心遇到狗隻，可以攜貓入場，而養貓的人又較願意消費，有助銷售。

麥先生稱，7成查詢的到場人士皆有購物，較寵物節5成人查詢後消費多。他有售多款貓的健康產品，港人着重維持寵物的健康，故以健康相關的產品最暢銷，場內客人平均消費600至800元。

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貓T恤檔主：參展3天銷情勝7天書展

設計貓T恤的「Oh You Made My Day」創辦人Elvis指，今次為期3天展覽銷售額，與7月時參加7天書展的銷售額相若，遠超乎預期，到其攤位的人流與書展期間相若。今次展期有消費優惠，兩件衣服售520元，客人平均消費280至520元。

有售賣貓日用品和貓糧的環球寵物負責人李國威表示，場內人流暢旺並符合參展時的預期，因近年有調查顯示愈來愈多人養貓，從過往經驗得知，貓主的消費力較強，更願意購買糧食外的產品予貓玩樂或食用。而展覽期間產品的售價較零售店低，門票又有額外優惠，展覽氣氛有助提高場內的消費意慾，售出大量庫存貨品。



1成即場查詢人士 即場下單買防抓梳化

香港防貓抓布梳化專門店創辦人Benny指，雖然是次展覽首度舉辦，但場內人流較預期多2至3成，甚至較他過去參加的家具展更有優勢，因今次到攤位查詢的人有1成即場下單，人流和銷售皆超乎預期。他認為，原因是愈來愈多人養貓，面對同樣被貓抓梳化問題，令不少家庭須更換防貓抓的梳化。

記者：馬意文



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