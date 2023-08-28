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【石Sir一周前瞻及異動股】江蘇寧滬高速、中石化、中石油

股市 12:30 2023/08/28

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《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉分析「北水」近10日資金流向，以及「北水」近10日活躍個股淨流向，助你看清大市走勢，另捕捉本周異動股買賣技巧，包括：江蘇寧滬高速 （00177） 、中石化 （00386） 、中石油 （00857） ，詳情待石Sir為你分析。

立即收看： https://video.hket.com/video/3601595

石Sir一周前瞻及異動股
【石Sir一周前瞻及異動股】江蘇寧滬高速、中石化、中石油（立即收看）

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

責任編輯：葉淼

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本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : 石Sir一周前瞻及異動股

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