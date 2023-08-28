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【券商點睇】靠降本增效驅動盈利改善 明源雲下半年收入或重回增長

股樓投資 10:44 2023/08/28

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開源證券指出，上半年明源雲（00909）收入7.62億元（人民幣，下同），按年下滑13.5%，由於地產行業格局轉換，公司積極調整客戶結構，由民企向國企開發商及城投傾斜，上半年國企客戶收入按年上升4.3%，國企簽約金額增長25%，公司來自國企收入佔比由去年同期的37%進一步升至44.6%。

【同場加映】溫股知新：四個支持位 一齊同你計

溫股知新
【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

此外，明源雲持續提高人效，截至6月30日止，員工數量按年下降23.4%至2,925人，人均營收提升11.9%。7月31日，公司發布雲客GPT及營銷雲「MYAI」助力客戶提升內容生產效率，地產行業格局企穩後主要參與者有望考慮引入IT數字化營銷手段。

【延伸閱讀】券商點睇：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元，請按【見下頁

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該行考慮到地產行業弱復甦預期影響，下調2024至2025年調整後淨利潤預測至0.075億元及1.01億元。然而，今年上半年公司新簽訂單已經恢復同比正增長，有望驅動下半年收入實現環比雙位數增長，待地產行業格局企穩後有望驅動2024至2025年收入重回穩健增長，配合公司降本增效戰略推進驅動其盈利改善，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛

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