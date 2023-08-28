【券商點睇】深化大後勤戰略 新城悅服務業績無走樣

平安證券指出，新城悅服務（01755）上半年收入26.8億元（人民幣，下同），按年增長8.7%，純利2.9億元，按年升30.1%，與業績預告基本一致。純利增速高於收入，主要因上市美元債公允價值損失減少、導致其他收益增長。期內，綜合毛利率下降2.2個百分點至26.8%，當中物業管理服務毛利率下降3.8個百分點至24.7%。

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該行認為，新城悅服務的管理規模延續增長，「大後勤」相關增值服務持續推進。截至上半年底，公司在管面積2.1億平米、合約面積3.2億平米，分別較去年底淨增加0.102億平米、0.101億平米。期內，「大後勤」相關增值服務持續增長，其中團餐服務取得收入2.2億元，按年增長55.3%，成功中標上海機場、天津西青區中醫醫院、常州市第二人民醫院等重要團餐項目；設施管理服務相關收入1.3億元，按年增長23.1%，管理電梯數量超過3.7萬台。

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平安證券維持原有預測，預計新城悅服務於2023至2025年每股盈利分別為0.59元、0.64元和0.69元，當前股價對應預測市盈率約為7.3倍、6.8倍和6.3倍。公司規模維持增長，「大後勤」戰略持續深化，非住及第三方拓展能力增強，仍有望實現穩定發展，維持「推薦」評級。

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責任編輯：林衛