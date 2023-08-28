【券商點睇】毛利率跌至歷史低點 恒安目標被下調至37.6元

交銀國際指，恒安國際（01044）上半年收入符合預期，但毛利率降幅超出預期，降至31%的歷史低點，主要因木漿成本及石油化工原材料成本高企，毛利率下跌4.2個百分點。同時，發展內容社交電商渠道的費用較高，經營費用率按年提升2個百分點至21%，導致經營利潤率、淨利潤率分別下降2.9、1.4個百分點至13.9%和10%。

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展望下半年，公司管理層預計，鑑於高基數效應，下半年紙巾增速將放緩，但全年仍有望實現雙位數增長。對於衛生巾、紙尿片業務，預計下半年的銷售將延續上半年的趨勢。由於木漿和石化材料的價格下降，預計下半年的毛利率將有所提高，且第二季已經開始復甦。

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由於上半年利潤率較低，交銀國際下調了恒安的每股收益預測，但在原材料成本壓力緩解的背景下，對下半年利潤率的恢復保持樂觀。恒安在衛生巾和紙尿片方面的高端化已見成效，將目標價由41.7元下調至37.6元，相應2024年預測市盈率為12.5倍。

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責任編輯：林衛