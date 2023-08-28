▲ 【內房危機】穆迪調低龍湖評級至Baa3、僅垃圾評級僅一步之遙 正審慎是否有需要進一步下調

評級機構穆迪下調內房開發商龍湖集團 （00960） 信貸評級至Baa3，為投資級別最低級，僅垃圾級別僅一步之遙，同時表現會再審視是否有需要進一步下調評級；評級展望則維持負面。

穆迪高級副總裁Kaven Tsang表示，調低龍湖評級主要是預期龍湖面對合同銷售放緩、利潤率壓力持續及融資渠道受限下，其財務指標及流動性緩衝將會下降。

龍湖改善經營業績及復甦能力高度不確定

Tsang續稱，由於市場前景高度不明朗，融資環境不確定，對龍湖改善經營業績及復甦能力存在高度不確定性，因此要再審視是否有必要再降級，「若龍湖無法改善其融資能力及加強合同銷售，將會再次調低龍湖評級」，而若龍湖採取進取的財務管理，導致其財務指標及流動性惡化，其評級也會受壓。

穆迪預期龍湖今年合同銷售下跌約10%至約1800億元人民幣，主要受累於疲弱的市場情況及潛在置業者提高規避風險。穆迪稱，龍湖於2024年底前料有120億元人民幣在岸債券到期或可借贖回。

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編輯：陳韻妍