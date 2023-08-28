建行中期業績勝預期 不良率續降 布局「住房租賃」漸見成效 田國立︰持續深化新金融行動

▲ 建設銀行上半年淨利潤按年增長3.36%，勝市場預期。主要因減值損失降低7.75%。而不良貸款率為1.37%，穩中有降。日前建行於香港及北京同步舉行業績發布會，圖為香港會場，左起為董事會秘書胡昌苗、董事長田國立、副行長紀志宏及首席財務官生柳榮。

國有大行陸續公布中期業績，先由建設銀行（00939）打響頭炮。上半年環球市場仍受息口高企、主要經濟體增長放緩等因素影響，但建設銀行的淨利潤仍穩步提升，按年增長3.36%，達1673.4億元（人民幣，下同），勝市場預期。主要因減值損失降低7.75%，不良率1.37%，穩中有降。在讓利實體經濟、擴大貸款投放之際，透過優質的風險管理，達致良好平衡。

建行日前在香港和北京同步舉行業績發布會，董事長田國立表示，未來集團將持續深化「新金融行動」，毫不動搖地支持民營企業、為實體經濟提供穩定有力的支持，尤其會持續加大零售信貸的支持力度，及完善住房租賃業務。田國立指，金融科技、大資料及算力演算法的提升，給集團一次重新構造服務社會能力的機會，使涉農貸款取得成效，中小微企的不良率得以急促下降。科技帶動建行提升服務社會的能力，又能打穩盈利基礎。

6年前已減開發商貸款 包括按揭

田國立強調，房地產市場出現波動，「大家以為建行會成為一個最大的受害者，其實恰恰相反」。他提到，建行早在6年前已提出住房租賃戰略，盡可能慢慢地減少對房地產開發貸的支援，包括按揭，而更希望朝着一個新的房地產模式走。「看着今天的情況，我們更慶幸6年前建行主動的戰略行為。推動住房租賃，這既是對國家社會負責任，同時也是對建行自身穩健經營發展起到了很好的效果。」

上半年，集團「新金融行動」繼續升級，尤其是進一步推動住房租賃貸款投放，做好「CCB建融家園」運營管理。目前，建信住房租賃基金簽約收購項目20個，累計出資48.88億元，可向市場提供長租公寓約1.45萬套。公司類住房租賃貸款餘額突破3,000億元。開業運營「CCB建融家園」長租社區272個。

張金良︰成本收入比優於同業 更多資源推動「新金融」

行長張金良表示，上半年建行的成本收入比是23.72%，繼續保持同業比較好的水準，集團壓縮行政開支，將更多的財務資源配置在新金融行動。他表示，未來將積極運用金融科技和數位化工具，持續推動業務流程的再造，降低運營成本，提升運營效率。

由於服務實體經濟質效提升，集團資產負債規模實現較快增長，發放貸款和墊款較去年底增加1.87萬億元，增幅9.11%。受持續讓利實體經濟、市場利率整體下行等因素影響，利息淨收入按年降1.73%，淨利息收益率為1.79%。但核心指標均衡協調，集團透過深化客戶綜合服務、積極支持新金融行動，提升手續費及佣金淨收入0.5%。資產減值損失總額亦較去年同期減少7.63%。核心一級資本充足率為12.75%，持續高於監管要求。

減值損失降逾7% 努力維持淨利息收益率穩定

雖然淨利息收益率有所下降，但首席財務官生柳榮表示，今年下半年LPR下行對集團的影響將相對較小，建行這幾年加強了存款付息率的管理，對公、對私都有下降，集團在付息率的管控方面取得了一定的成效。他指出，雖然NIM還會有下行壓力，但政治導向是希望商業銀行的NIM能夠保持一個相對穩定的態勢。「我們也希望在NIM方面能夠採取一些措施，至少使下滑的幅度能夠緩一些。」

加大戰略產業信貸投放

建行一直加大先進製造業、戰略新興產業等領域的信貸投放，上半年基礎設施行業領域貸款增14.13%。投向製造業的貸款增21.4%。民營企業貸款5.22萬億元，增幅17.33%。戰略性新興產業貸款1.99萬億元，增幅35.26%。上述增幅全都高於整體貸款增長。上半年累計為4,689個核心企業產業鏈的9.85萬戶鏈條客戶提逾5500億元供應鏈融資支援。

集團抓緊上述機遇，加大貸款投放力度，使6月底的發放貸款和墊款利息收入4,355.77億元，較上年同期增加225.90億元，增幅5.47%，發放貸款和墊款平均餘額較上年同期增長 13.94%，抵消了年化平均收益率較上年同期下降29個基點的影響。

▲ 建行董事長田國立（圖）稱，集團早在6年前已提出住房租賃戰略。截至6月底，建行公司類住房租賃貸款餘額已突破3,000億元人民幣。

「雙子星」重塑建行形象 協助拉動民生消費

消費是中國經濟的「三頭馬車」之一，銀行對於個人經營貸款、消費貸款的投放，在疫後經濟復蘇之路上，扮演至關重要的角色。建行表示，加大個人信貸行銷儲備和投放，保持個人經營貸款和個人消費貸款良好發展勢頭，是未來的重點工作之一。

集團董事長田國立表示，集團科用金融科技及互聯網，依賴手機銀行及建行生活這個「雙子星」平台，「重塑建行『老牌銀行』的形象，讓它煥發青春。」手機銀行方面，上半年累計金融交易客戶數達到了1.31億戶，按年增長了12%。而「建行生活」則為用戶日常生活打造一站式服務，田國立指，它上綫3年用戶突破1.1億，即使是出色的同業，也要用10年時間才能達到這成效。「建行生活」亦助力政府刺激消費的政策，現在已有40多億元消費券通過建行對社會提供，拉動社會民生消費130億元。

個人經營貸升逾4成 助促消費市場

建行近年推出個人經營貸款推出新版「商戶雲貸」、「商葉雲貸」等拳頭產品，開創「第二賽道」。「裕農快貸」、「裕農貸」實現快速增長，農戶生產經營貸款增幅超50%，且不良率保持在較低水準。截至6月底，建行個人經營貸款共6088.65億元，較去年底大增47%。

個人消費貸款堅持創新引領，滿足居民合理消費融資需求，促進消費市場發展。持續推動「建易貸」產品優化升級，強化公私聯動與零售業務資產負債協同，面向新能源汽車、裝修等新興消費領域探索場景化服務。

深化信用卡經營 提升年輕客戶群佔比

個人支付方面，建行深耕消費生態建設，截至6月底，建行收單商戶達542萬戶，較上年末增加40.39萬戶；商戶收單交易金額達2.05萬億元，較去年同期增長8.86%。

上半年集團銀行卡手續費收入102.85億元，較去年同期增加17.73億元，增幅20.83%，是手續費及佣金收入當中，增長幅度最大的一塊。主要得益於集團深化信用卡客戶經營，豐富信用卡產品體系。研發美團聯名卡、正青春卡20周年紀念版、龍卡bilibili卡三體動畫版等新產品，令年輕客戶新增佔比提升。截至6月底，建行累計發卡1.37億張，信用卡客戶1.06億戶，客戶總量續居同業首位。

受惠上述戰略的執行，集團上半年的手續費及佣金淨收入增加0.5%，與實體經濟相得益彰。

「三道防線」守穩合規底線更好服務實體經濟

當前發達經濟體的緊縮貨幣政策未見盡頭，國內經濟復蘇之路亦不平坦，建行強調，全面壓實風控責任，牢牢守住風險合規底線是未來重要任務之一。事實上，集團上半年貸款投放增速，而資產減值損失及不良率卻有下降，反映良好的風險抵補能力。

公司類貸款不良率減至2%以下

上半年，集團不良貸款餘額較去年底增加約8%，但不良貸款率1.37%，尤其是公司類貸款和墊款的不良率，壓縮在2%以下。主要風險監管指標均處於合理區間；撥備覆蓋率244.48%，持續保持在較高水準。集團表示，上半年透過現代化風險管理體系，為新金融實踐和集團高品質發展保駕護航。強化集團一體化風險防控，優化「三道防線」制衡協同機制，強化境內基層機構、境外機構、子公司風險治理，加強境內外、母子公司協同控險機制建設，開展重點機構全面風險排查。

行長張金良在發布會上提到，從嚴控制信貸成本，將有助集團降低經營成本。下一步會統籌防控好信用風險、市場風險、流動性風險和其他各類新型風險，始終把提高發展的品質和效益放在首要的位置。對於市場比較關注的個人住房領域不良率是0.42%，雖然受市場環境的影響，不良率上升了0.05個百分點，但集團表示，走勢符合預期，也並沒有對資產品質的整體穩定造成衝擊。同時，對於存量的不良資產我們進一步加強經營理念，經營意識，加大不良處置力度，為全行的結構態度和效益提升提供堅實的支撐。

為更好服務實體經濟，建行未來亦會深化「藍芯」和「3R」平台建設，持續為普惠金融、住房租賃、綠色金融、鄉村金融、科創金融等業務的高品質發展和集團一體化風險防控賦能。

科技賦能風險管理 強化監測識別

科技是風險管理的重要工具，集團提到，會推進大數據工具、智慧化平台在關鍵風控環節的應用，強化信用風險監測識別，對重點領域開展風險排查，加強集團信用風險穿透管理。

建行亦繼續試點應用科技型企業「星光STAR」專屬評價工具，完善對公客戶ESG評級系統功能，提升重點業務支援能力。上線個人經營抵押快貸評分卡、小微科創評分卡、裕農快貸申請評分卡，有效提升零售業務板塊新賽道支援能力。

打造可持續金融 綠色貸款增26%

今年全球繼續出現極端天氣，7月份的炎熱氣溫更是打破歷來紀錄，致力於可持續發展成為各行業的首要任務之一，而金融機構也肩負支持綠色金融的重任。對此，建行表示，會繼續將綠色理念融入經營管理、戰略發展和企業文化，打造涵蓋綠色信貸、綠色債券、綠色基金、綠色投資的多元化服務體系。

截至6月底，集團綠色貸款餘額3.48萬億元，較去年底增加7,257.72億元，增幅達26.39%。集團期內積極參與綠色債券投資，持有人民幣綠色債券餘額較去年底增長48%。上半年承銷綠色非金融企業債務融資工具16期，發行規模102.92億元；承銷綠色資產支援票據2期，發行規模31.91億元。發行多筆綠色債券，發行金額折合人民幣超過150億元。旗下建信投資引入社會資本共同支持綠色產業發展，累計完成投資215億元，涉及清潔能源、節能環保等領域，並設立多支綠色主題基金。建信信託深耕綠色領域，綠色金融股權投資規模近30億元。

料加快提高綠色信貸佔比

建行亦把綠色金融、普惠金融的理念，應用於符合國家戰略導向的創新類證券化業務。集團承銷銀行間市場首單「科創+綠色」雙貼標類REITs（房地產信託基金）。

展望未來，集團表示目標是綠色金融多頭並進，構建涵蓋信貸、債券、基金、投資的多元化綠色服務體系，加快提高綠色信貸佔比，提升ESG資訊披露水準。

▲ 截至6月底，建行綠色貸款餘額達3.48萬億元，集團表示會加快提高綠色信貸佔比。

聯繫：香港經濟日報廣告部 上市公司組 │ annteam@hket.com