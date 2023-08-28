【業績｜電子消費品】TCL電子大插14%　上半年經調整淨利潤僅升1%

▲ 【業績｜電子消費品】TCL電子上半年經調整淨利潤僅升1%

TCL電子 （01070） 上半年收入升3.7%至349.2億元，淨利潤升5.7%至2.6億元，按非香港財務報告準則計量，經調整歸母淨利潤升1%至2.6億元，不派息。

TCL電子周一（28日）大插14%，報3.31元。

期內，TCL智屏出貨量同比逆勢上 漲12.9%至1,146萬台，TCL智屏全球出貨量及銷售額市佔率分別提升1.3個百分點至12.4%和1.5個百分點至10.2%，分別位列全球前二和前三，其中65吋及以上TCL智屏出貨量按年增長67.8%，其出貨量佔比顯著提升7.4個百分點至22.5%，TCL智屏平均呎吋按年增長3.6吋至49.9吋。

得益於TCL智屏產品結構優化成效彰顯，中高端及大屏趨勢持續深化，毛利按年增長12.4%至65億元，整體毛利率同比提升1.4個百分點至18.6%。

分部業務看，集團上半年互聯網業務收入錄得11.1億元，按年提升18.1%，毛利率按年增長1.9個百分點至54.1%的高水平，盈利貢獻持續 上升。

集團創新業務2023年上半年收入按年大幅增長65.2%至86.9億元， 其中自2022年第二季度起正式營運的光伏業務，今年上半年收入達16.85億元，按年大幅增長878.5%；全品類營銷業務規模再度擴大，收入按年增長43%至60.73億元。

集團智能連接及智能家居業務收入錄得按年增長10.9%至9.3億元，其中智能連接業務毛利率按年大幅提升7.0個百分點至20.4%。

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編輯：姚卓然