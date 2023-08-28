  • 30°C
香港時間 : 2023828日 (週一) 10:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜電子消費品】TCL電子大插14%　上半年經調整淨利潤僅升1%

股市 10:01 2023/08/28

分享：

分享：

【業績｜電子消費品】TCL電子上半年經調整淨利潤僅升1%

TCL電子 （01070） 上半年收入升3.7%至349.2億元，淨利潤升5.7%至2.6億元，按非香港財務報告準則計量，經調整歸母淨利潤升1%至2.6億元，不派息。

TCL電子周一（28日）大插14%，報3.31元。

期內，TCL智屏出貨量同比逆勢上 漲12.9%至1,146萬台，TCL智屏全球出貨量及銷售額市佔率分別提升1.3個百分點至12.4%和1.5個百分點至10.2%，分別位列全球前二和前三，其中65吋及以上TCL智屏出貨量按年增長67.8%，其出貨量佔比顯著提升7.4個百分點至22.5%，TCL智屏平均呎吋按年增長3.6吋至49.9吋。

得益於TCL智屏產品結構優化成效彰顯，中高端及大屏趨勢持續深化，毛利按年增長12.4%至65億元，整體毛利率同比提升1.4個百分點至18.6%。

分部業務看，集團上半年互聯網業務收入錄得11.1億元，按年提升18.1%，毛利率按年增長1.9個百分點至54.1%的高水平，盈利貢獻持續 上升。

集團創新業務2023年上半年收入按年大幅增長65.2%至86.9億元， 其中自2022年第二季度起正式營運的光伏業務，今年上半年收入達16.85億元，按年大幅增長878.5%；全品類營銷業務規模再度擴大，收入按年增長43%至60.73億元。

集團智能連接及智能家居業務收入錄得按年增長10.9%至9.3億元，其中智能連接業務毛利率按年大幅提升7.0個百分點至20.4%。

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】MPF捉啱時機要睇XX？GUM陳銳隆心水基金推介 立即收看

相關文章：

【業績｜電子消費品】TCL電子派息減24%至12.7仙　去年少賺近62%

【比亞迪電子285】比亞迪電子插9%　斥158億人幣購新加坡零部件生產商

【大行報告｜669】創科績後遭大行唱淡　花旗更對創科開啟30日股價下行催化劑觀察

編輯：姚卓然

港股 家居 智能家居 TCL電子（01070）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【內房危機】碧桂園升8%　「森林城市」項目新進展　安華稱將獲馬來西亞列為金融特區

下一篇文章

【AT1債券】瑞銀研究發行AT1債券　料9月發行
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港府持股】港府價值百億港交所股份疑轉倉中資工行　料棄用合作至少16年美資花旗
【港府持股】港府價值百億港交所股份疑轉倉中資工行　料棄用合作至少16年美資花旗
【美股焦點】Meta周四推Thread　搶Twitter市場
【美股焦點】Meta周四推Thread　搶Twitter市場
【HSBC業績】滙豐跌3%　一文看清券商評價滙豐業績　高盛估今年全年派息逾4.6元
【HSBC業績】滙豐跌3%　一文看清券商評價滙豐業績　高盛估今年全年派息逾4.6元
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌115點　騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌115點　騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【中國救市】中資券商股爆上、中信証券升一成　內地3招齊發　周一起A股印花稅減半　規範控股股東不得減持　階段性收緊IPO
【中國救市】中資券商股爆上、中信証券升一成　內地3招齊發　周一起A股印花稅減半　規範控股股東不得減持　階段性收緊IPO
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款