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【比亞迪電子285】比亞迪電子插9%　斥158億人幣購新加坡零部件生產商

股市 09:45 2023/08/28

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【比亞迪電子285】比亞迪電子斥158億人幣購新加坡零部件生產商

比亞迪電子 （00285） 斥約人民幣158億元，收購捷普電路（新加坡）有限公司旗下的Juno Newco Target Holdco Singapore Pte. Ltd.100%股權。比亞迪電子周一（28日）創2021年12月新高後即插9%，報29.85元。

該目標公司完成重組後，將位於成都、無錫的產品生產製造業務，其中包括現有客戶的零部件生產製造業務，此類活動由賣方及其聯屬公司進行。

比亞迪電子認為，收購事項將拓展公司的客戶與產品邊界，拓寬智能手機零部件業務，大幅改善公司客戶與產品結構，進一步抓住市場發展機遇，增加核心 器件產品的戰略性佈局，助推公司產業升級，邁入新一輪的高速成長週期。在提高集團產品市場佔有率的同時，與公司現有產品有效協同，提升整體競爭力，保持長期可持續發展，為客戶及股東創造價值。

於交割後，目標公司將成為公司的全資附屬公司，及目標公司的財務業績將於公司的財務報表內綜合入賬。

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編輯：姚卓然

港股 收購 無錫 新加坡 成都 智能手機 比亞迪電子（00285）
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