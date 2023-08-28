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【業績】朗詩綠色生活半年少賺40%　不派中期息

股市 09:02 2023/08/28

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【業績】朗詩綠色生活半年少賺40%　不派中期息

朗詩綠色生活 （01965） 公布中期業績。朗詩綠色生活半年公司權益擁有人應佔溢利1345.8萬元（人民幣，下同），按年跌40.3%，每股盈利0.03元，不派中期息。

期內，收入4.8億元，按年增加15.6%。毛利8673.9萬元，減少約17.6%。毛利率為約18%，減少約7.1個百分點。

其中，業管理服務實現收入約3.6億元，按年增加約30%，佔總收入約74.5%。非業主增值服務實現收入跌35.2%至7039.9萬元，佔總收入約14.5%。社區增值服務實現收入4033.5萬元，增長21.2%，佔總收入約8.3%。公寓經營及管理服務實現收入1284.3萬元，佔總收入2.7%。

於6月30日，集團簽約建築面積約為3869萬平方米，其中在管建築面積約為3064萬平方米，較去年底增長約5%。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 朗詩綠色生活（01965）
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