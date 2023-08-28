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【電動車】小鵬汽車升14%　以折讓不足2%收購滴滴智能汽車開發業務資產、涉約58億元　料明年推「MONA」A級智能電動車

股市 09:26 2023/08/28

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【電動車】小鵬汽車以折讓不足2%收購滴滴智能汽車開發業務資產、涉約58億元　料明年推「MONA」A級智能電動車

小鵬汽車 （09868） 與滴滴全球（Didi）就滴滴集團 目前開展的智能汽車開發業務達成戰略合作，小鵬擬最多斥58.35億元收購滴滴智能汽車開發業務資產，並向滴滴發行對價股份最多為91,131,790股A類普通股，佔已發行且發行在外的股本約5.26%，每股A類普通股港幣64.03元，較上周五（25日）收市價65.10元，折讓約為1.69%。

小鵬汽車周一（28日）升14%，報74.3元。

小鵬汽車近期動作多多，上月獲德國老牌車企福士汽車（Volkswagen）入股約4.99%。並落實將共同開發開發兩款B級純電動汽車（BEV），供VW以「大眾汽車」品牌2026年在內地銷售。

大行對VW入股小鵬評價、【下一頁

今次，小鵬表示，公司與滴滴同意在多個領域開展合作，包括新款智能電動汽車的研究及開發、 公司的智能電動汽車在滴滴共享出行平台上的運營、營銷、金融和保險服務、充電、自動駕駛以及國際市場的聯合開發。

據滴滴出行官博，滴滴出行與小鵬汽車共同宣布，雙方將達成戰略合作。滴滴將向小鵬出售智能電動汽車項目相關資產和研發能力。小鵬汽車將基於此打造一款A級智能電動汽車，項目代號「MONA」，作為其全新品牌的首款產品，該車型與小鵬汽車現有品牌形成差異化優勢，預計2024年由小鵬汽車量產推出市場。

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【電動車】小鵬汽車抽升3成、獲VW入股5%　落實共同開發兩款純電動車、小鵬料加快實現盈利

編輯：姚卓然

港股 收購 小鵬汽車－W（09868） 汽車 滴滴出行
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