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【電動車】小鵬引入滴滴當股東、股價升14%　58億代價收購滴滴智能汽車開發業務、開發副品牌

股市 11:01 2023/08/28

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【電動車】小鵬引入滴滴當股東　58億代價收購滴滴智能汽車開發業務、開發副目牌

小鵬汽車 （09868） 再有新資本動作，今早開市前公布與內地出行平台滴滴全球（Didi）達成戰略合作，並以股份作為代價，總代價約58億元收購滴滴智能汽車開發業務資產。小鵬汽車創辦人何小鵬表示，公司將利用新獲得資產研發新電動車，項目名稱為「MONA」，作為小鵬汽車新品牌的首款汽車，作公司第二、第三品牌發展的開始，會同時兼顧零售（2C）和商用（2B）。

他續指，MONA車型的品牌將可打造15萬元人民幣級別的熱銷車款，同時引入公司的輔助駕駛NGP功能，有信心年銷量可達10萬以上，甚至遠高於此數。

小鵬發行約5%股份作代價

小鵬汽車表示，交易將向滴滴全球發行最多約9113萬股A類普通股，相當於已擴大後股本5%，每股作價相當於64.03港元，較上周五收市價65.1元，折讓約為1.69%。

小鵬汽車周一（28日）早段升14%，新報74.5元，成交達14億元。

小鵬汽車近期動作多多，上月獲德國老牌車企福士汽車（Volkswagen）入股約4.99%。並落實將共同開發開發兩款B級純電動汽車（BEV），供VW以「大眾汽車」品牌2026年在內地銷售。

大行對VW入股小鵬評價、【下一頁

小鵬：合作包括品牌營銷、金融保險服務

今次，小鵬表示，公司與滴滴同意在多個領域開展合作，包括新款智能電動汽車的研究及開發、 公司的智能電動汽車在滴滴共享出行平台上的運營、營銷、金融和保險服務、充電、自動駕駛以及國際市場的聯合開發。

據滴滴出行社交平台聲明，小鵬汽車將基於公司資產打造一款A級智能電動汽車，項目代號「MONA」，作為其全新品牌的首款產品，該車型與小鵬汽車現有品牌形成差異化優勢，預計2024年由小鵬汽車量產推出市場。

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地3招齊發刺激有多大？ 恒大復牌難逃插水命運？

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編輯：姚卓然

港股 收購 小鵬汽車－W（09868） 汽車 滴滴出行
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