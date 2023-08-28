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【恒指夜期+ADR】阿里美股高港2%　夜期升183點（不斷更新）

股市 23:16 2023/08/28

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港股步入期指算期，投資者平淡倉有利恒指回穩，夜期升183點，報18334點，中概股指數升2.4%，報6857點，阿里美股高港2%。

ADR折算港元較港收市價變幅
美團ADR136.12+1.3%
騰訊ADR328.82+1.1%
滙豐ADR59.47+1.2%
阿里巴巴美股90.74+2.1%

北水續吸資41億元 買小鵬港交所

北水連續第6個交易日吸資，今日吸資41億元，其中，股價升約一成的小鵬 （09868） 吸資最多，錄得5.5億元淨流入，港交所 （00388） 吸資3.4億元，而中移動 （00941） 及中信証券 （06030） 亦各吸資約2.9億元。不過，東方甄選 （01797） 及騰訊 （00700） 則遭北水淨沽2億元及1.8億元。

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恒指升174點 恒大復牌瀉近8成 港交所升3%、部分券商股倒跌收場

中國救市，3招齊發，周一起A股印花稅減半，本港亦研究如何增加股票市場流動性，港股曾升600點，惟高位回落，全日僅升逾百點。恒生指數高開562點，開市後曾升最多608點，高見18564點，其後升幅逐步收窄，恒指升174點，收報18130點，成交1010億元。科指升1.7%，報4127點。恒大 （03333） 復牌瀉近8成，港交所 （00388） 升逾3%，部分券商股高開倒跌，小鵬汽車 （09868） 升近11%，星空華文 （06698） 再跌逾45%，破底低見28.65元。

恒指成分股收市價
（元）		變幅
（%）		貢獻/拖低
恒指（點）		市盈率
（倍）
阿里巴巴88.90+1.6+2622
騰訊325.20+1.6+2414
美團134.70+1.9+22-
紫金礦業11.98-2.1-213
安踏86.05-1.6-326
新奧能源62.00-5.6-410

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【23：17】夜期升183點，報18334點，中概股指數升2.4%，報6857點

【17：24】【業績｜內險股】眾安在綫上半年轉賺2.2億元人民幣、不派中期息　旗下ZA Bank淨收入按年增13%

【16：56】【業績｜20】商湯半年再虧31億元人幣　大模型「商量SenseChat 3.0」9月推

【16：50】【業績│物流股】嘉里物流上半年純利按年下跌85%、中期息削68%至9仙　集團：已走出谷底、第二季盈利按季增超30%

【16：47】【業績｜內房】中海外上半年少賺逾19%　中期息削逾12%至35仙

【16：44】【商湯20】商湯據報多部門大幅裁員　公司：進行相應戰略調整及人才結構優化

【16：10】恒大 （03333） 復牌瀉近8成，港交所 （00388） 升逾3%，部分券商股高開倒跌，中信証券 （06030） 、中金公司 （03908） 轉跌1%，小鵬汽車 （09868） 升近11%，星空華文 （06698） 再跌逾45%，破底低見28.65元，恒指升174點，收報18130點，成交1010億元。科指升1.7%，報4127點。

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地3招齊發刺激有多大？ 恒大復牌難逃插水命運？

【19：01】恒指夜期跌13點，報18138點。

【16：00】恒指U盤前升172點，報18128點。

【15：58】【A股救市】景順：A股降印花稅意義重大　政府未來倘有需要還可推更多撐市招數

【15：47】港股收市前升約175點，報18132點，科指升1.7%，報4128點。

【15：30】【A股救市】花旗：A股三招救市利中資券商　首選兩股最為受惠

【15：17】恒生指數尾市升約212點，報18168點，科指升1.9%，報4136點。

【14：59】【A股救市】A股三招救市似曾相識？　三圖表看清以往經驗

【14：54】新世界 （00017） 跌幅擴至近4%，低見15.7元。

【14：31】碧桂園 （02007） 升幅午後收窄至逾1%，中海外 （00688） 轉跌0.8%，龍湖 （00960） 跌逾3%。

【14：24】比亞迪 （01211） 將於今日公布業績，股價績前靠穩，升0.7%，報225.2元，今早曾高見236元。

【14：21】星空華文 （06698） 午後跌幅擴至近4成，低見33.3元。

【13：31】創維 （00751） 股價逆市跌一成，低見2.98元。創維中期純利約3億元人民幣，按年跌10.9%，派中期股息每股3港仙。

【13：25】大市升幅進一步收窄至約200點，報18168點，升211點，科指升近2%，報4139點。

【13：15】新世界 （00017） 轉跌，午後跌逾2%，低見15.86元。其他本港地產股亦逆市向下，恒地 （00012） 跌0.2%，新地 （00016） 跌0.7%，信置 （00083） 跌0.3%，至於長實 （01113） 則升0.5%。

【13：13】港交所 （00388） 午後升幅收窄至4%內，回落至300元以下水平，低見296.8元，最新報298.8元，今早曾高見310.6元。

【13：10】中金公司 （03908） 轉跌1%，低見16.62元。

【13：05】星空華文 （06698） 跌幅擴至近三成，低見38.3元。

【13：00】港股午後初段升近300點，報18250點，升294點，科指升2.7%，報4166點。

【12：44】【業績｜新能源車】雅迪控股上半年利潤增32%　冠能摩登版電動兩輪車單季售逾26萬輛

【12：35】【恒大危機】中國恒大︰協議安排會議將延期29天舉行

【12：30】【業績｜內房】保利置業半年純利6.4億人民幣、按年少賺5成　回籠金額359億元人民幣、回籠率96%

【12：25】【UNIQLO母企】塚越大介將升任UNIQLO總部總裁兼首席運營官　柳井正改任UNIQLO總部行政總裁

【12：16】【業績｜建滔系】建滔集團上半年少賺42%、連特別息共派0.66元　另建滔積層板純利跌77%、中期息大削60%至6仙

【12：14】【業績│內需股】中國食品半年多賺25%至6億人幣、不派息　白糖價漲令毛利率跌至35.5%

【12：00】恒生指數半日升304點，報18260點，成交633億元。科指升2.7%，報4169點。恒大 （03333） 復牌瀉78.8%，碧桂園 （02007） 升逾8%，港交所 （00388） 升逾4%，ATM升2%，小鵬汽車 （09868） 升近13%，星空華文 （06698） 再挫逾27%。

【11：42】美團 （03690） 最新升逾2%，報135.8元。

【美團3690】美團與順豐同城、閃送、UU跑腿合作　加強即時配送合作生態建設

【11：40】恒指中午收市前升約330點，報18286點，成交613億元，科指升2.9%，報4178點。

【11：38】體育用品股個別發展，李寧 （02331） 升0.4%，安踏 （02020） 跌0.3%，特步 （01368） 跌逾1%。

【11：32】龍湖 （00960） 升幅收窄至0.2%，報16.48元，今早曾高見18.08元。

【11：30】內地股市半日向上，三大股指升逾2%。上證半日升2.3%，深證升2.4%，創業板指升2.5%。

【11：14】智欣集團 （02187） 續挫逾24%，低見3.08元。

【11：08】新奧能源 （02688） 逆市跌逾2%，破底低見63.4元。

【10：58】國壽 （02628） 升逾2%，平保 （02318） 、財險 （02328） 升逾3%，太保 （02601） 升逾1%。

【10：46】港股成交已逾500億元，達519億元。恒指最新升380點，報18337點，科指升3.2%，報4189點。

【10：42】東方甄選 （01797） 升幅再擴大至逾6%，報45.9元，今早一度轉跌低見42.2元。

【10：34】【內房危機】穆迪調低龍湖評級至Baa3、僅垃圾評級僅一步之遙　正審慎是否有需要進一步下調

【10：33】星空華文 （06698） 最新跌兩成，低見43.3元。

【異動股】星空華文再挫逾20%　公司：支持浙江衛視停播《中國好聲音》、積極配合調查

【10：24】大市升幅略收窄至約300點，最新報18275點，升318點，科指升2.8%，報4172點。

【10：17】紫金 （02899） 逆市跌逾1%，暫為表現最差藍籌。

【10：08】星空華文 （06698） 股價逆市再跌9%，低見49.6元。

【10：04】碧桂園 （02007） 最新升逾8%，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾3%，雅居樂 （03383） 升逾4%，龍湖 （00960） 升逾6%。

【10：02】【業績｜電子消費品】TCL電子大插14%　上半年經調整淨利潤僅升1%

【09：58】恒大 （03333） 早段跌幅略收窄至78%，報0.37元，今早開報0.22元。

【09：51】東方甄選 （01797） 高開6%後低走，最新轉跌0.1%，低見42.2元。

【09：48】港股早段升約430點，報18386點，科指升3.3%，報4192點。

【09：45】比亞迪電子 （00285） 破頂高見33.85元後，倒跌逾8%，低見29.8元。

【比亞迪電子285】比亞迪電子插9%　斥158億人幣購新加坡零部件生產商

【09：39】恒大汽車 （00708） 績後逆市偏軟，跌逾1%低見1.27元。恒大汽車上半年虧損68.7億元人民幣，較去年同期虧損133.6億元收窄，其中，持續經營的業務期內虧損為58.1億元。

【恒大系業績】恒大汽車半年虧損收窄至近69億人幣　交付逾760台恒馳5　現金等價物跌至1.2億人幣

【09：37】中石化 （00386） 績後升近3%，高見4.52元。

【業績︱油股】中石化半年少賺逾19%　中期息削近一成　料境內成品油需求持續向好

【09：35】新世界 （00017） 股價反彈逾2%，開市後初段高見16.74元。

【09：33】【中國救市】中資券商股爆上、中信証券升一成　內地3招齊發　周一起A股印花稅減半　規範控股股東不得減持　階段性收緊IPO

【09：29】阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 升近半成，騰訊 （00700） 升逾3%，美團 （03690） 升逾4%，小米 （01810） 升近4%。

【09：21】恒大 （03333） 復牌瀉近87%，碧桂園 （02007） 升近15%，港交所 （00388） 升逾7%，券商股造好，恒指高開562點，開報18519點，科指升4.9%，報4257點。

【內房危機】碧桂園「森林城市」項目　安華稱將獲馬來西亞列為金融特區

【09：13】期指開報18388點，升434點或2.4%。

【09：02】【業績】朗詩綠色生活半年少賺40%　不派中期息

【08：57】【電動車】小鵬汽車以折讓不足2%收購滴滴智能汽車開發業務資產、涉約58億元　料明年推「MONA」A級智能電動車

【08：33】【業績｜醫藥股】藍籌新貴國藥控股中期盈利升11%　收入升15%

【08：32】恒大 （03333） 將於今早復牌。

【恒大危機】恒大宣布8.28復牌　已停牌近一年半

【恒大危機】中國恒大中期虧損收窄至330億人幣　負債略降至2.39萬億、惟資不抵債情況惡化

【恒大危機】恒大8.28復牌　到底走勢將如何？會否淪為「毫子股」？

【08：30】恒指黑期升約225點，報18174點，道指期貨升47點，報34424點。

【08：16】【業績︱餐飲股】火鍋連鎖呷哺呷哺中期扭虧賺240.6萬元人民幣　派息0.028元人幣

【08：12】【內房危機】融創中國將於下月18日債權人會議　投票是否批准境外債務重組方案

【07：45】【業績】喆麗半年扭虧賺156萬美元　不派中期息

【07：45】【中國救市】內地3招齊發　周一起A股印花稅減半　規範控股股東不得減持　階段性收緊IPO

【07：45】【Morning精點】內地3招齊發、周一起A股印花稅減半︱鮑威爾罕有提前爆PCE數據？

【07：45】港股ADR收報17988點，升31點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報58.85元，較港收市價高0.45元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報319.66元，較港收市價低0.34元或0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.07元，較港收市價高0.57元或0.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五反覆走高， 道指高開後一度轉跌， 午市後段曾升342點， 納指升幅亦由1.3%大幅收窄，聯儲局主席鮑威爾的言論未算有太大啟發性，資金重新入市，大市尾段大幅回升。道指升247點或0.7%， 報34346點，納指升126點或0.9%， 報13590點； 標指升29點或0.7%， 報4405點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市倒升16點　滙豐ADR高港1%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

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