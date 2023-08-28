【業績｜醫藥股】藍籌新貴國藥控股彈半成　中期盈利升11%　收入升15%

▲ 【業績｜醫藥股】藍籌新貴國藥控股中期盈利升11% 收入升15%

藍籌新貴國藥控股 （01099） 公布，收入按年升15.1%至3009.5億元（人民幣‧下同），盈利按年升11.1%至41億元，毛利率按年減少0.55個百分點，至7.73%，不派中期息。

國藥控股（28日）績後彈半成，報23元。

期內，集團醫藥分銷業務收入為2254.3億元，按年增長14.7% ，佔整體收入的比重為72.4% ，較上年同期下降0.32個百分點，降幅則顯著放緩。醫療器械業務收入達到629.5億元，按年增長17.3% ，收入佔比為20.21% ，較上年同期增加0.35個百分點。醫藥零售業務收入為177億元，按年增長15.9% ，收入佔比為5.68% ，較上年同期增加0.03個百分點。

集團表示，2020年以來，醫保局已經累計開展三批高 值醫用耗材集採，平均降幅超80%。第四批耗材帶量採購，主要包括人工晶體和骨科創傷類耗材，預計在2023年下半年開展。面對行業競爭環境加劇與集採提速擴面等市場因素，器械分銷業務的毛利率整體有所下降。

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編輯：姚卓然