▲ 【業績︱餐飲股】火鍋連鎖呷哺呷哺中期扭虧賺240.6萬元人民幣 派息0.028元人幣

呷哺呷哺 （00520） 公布中期業績。呷哺呷哺半年扭虧，公司擁有人應佔利潤240.6萬元（人民幣，下同），相對去年同期虧損近2.8億元，派中期息0.028元。

呷哺呷哺指，中期扭虧主要由於隨著疫情過去，經濟活動恢復正常，客流恢復到店；開店迅猛，餐廳網絡成功南下擴張；其他收入按年增加4270萬元。

期內，集團收入28.5億元，按年增長近32%。其中，呷哺呷哺銷售額增長29.5%至13.8億元，湊湊銷售額增長36.8%至14億元。

集團指，今年上半年疫情放開管控，整體市場消費逐步復甦，同時公司一季度大力加強營銷宣傳，推出周年慶儲值讓利進一步拉動客流到店，呷哺呷哺餐廳翻座率呷哺呷哺餐廳由1.9倍回升至2.4倍，顧客人均消息58.4元，跌7.4%。



截至6月底，集團共運營1094間餐廳，包括中國1080間餐廳，港澳台及其他市場14間餐廳。

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責任編輯︰梁浩碩