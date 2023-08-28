▲ 【內房危機】融創中國將於下月18日債權人會議 投票是否批准境外債務重組方案

融創中國 （01918） 公布，將於9月18日上午11時正於香港中環金融街8號國際金融中心二期39樓盛德律師事務所舉行公司計劃債權人會議，計劃債權人可透過親身、由正式授權代表、視頻會議出席，投票是否批准境外債務重組方案。

融創表示，根據香港高等法院日期為7月26日之指令 ，香港法院已指示召開公司計劃債權人會議，以供考慮及酌情批准計劃。根據召開指令，香港法院任命羅兵咸永道有限公司的溫曉陽先生（又名Jacky Wan）， 或者（如前者未能擔任）莊日杰先生（又名Victor Jong）擔任計劃會議的主席，並指示其以主席身份向香港法院報告計劃會議的結果。

計劃會議的結果亦將於計劃網站上公佈。 計劃將受限於香港法院後續的批准及裁决。

公司於3月28日時公布境外債務重組計劃，將計劃重組2022年至2026年12張票據及私募債務。

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編輯：姚卓然