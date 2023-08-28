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【業績】喆麗半年扭虧賺156萬美元　不派中期息

股市 07:40 2023/08/28

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【業績】喆麗半年扭虧賺156萬美元　不派中期息

喆麗控股YesAsia （02209） 公布中期業績。喆麗上半年扭虧為盈，溢利淨額約為156.3萬美元，不派中期息。

期內，喆麗收益按年增長44.1%，至9065.7萬美元，為其上半年收益的歷史新高，主要受到經YesStyle平台及AsianBeautyWholesale銷售的美容產品增加所推動。毛利2818.2萬美元，升29.4%，毛利率跌3.5個百分點至31.1%。

其中，YesStyle平台收益約為7145萬美元，增長32%，因受美容產品銷售增長推動。

AsiaBeautyWholesale的收益增長近3.2倍至1324.9萬美元，平均訂單金額增加約34.3%，訂單量增加2.1倍，客戶數量增加1.7倍。

至於YesAsia平台的收益減少69.6%至約117.9萬美元，因期內沒有熱門新發產品。

喆麗指，正如先前於年報中「給股東的信」所提述，團隊致力於恢復本公司增長並實現盈利。集團上半年取得良好進展，且將繼續努力踐行業務戰略。

【業績｜內險股】中國太保中期純利跌8.7%　上半年壽險新業務價值增31.5%

【業績︱油股】中石化半年少賺逾19%　中期息削近一成　料境內成品油需求持續向好

責任編輯︰梁浩碩

港股 喆麗控股（02209）
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