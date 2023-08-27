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【外圍一周前瞻】聚焦美PCE物價指數及非農就業人口　專家：若通脹持續反彈、9月加息機會增

股市 22:13 2023/08/27

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【外圍一周前瞻】聚焦美PCE物價指數及非農就業人口　專家：若通脹持續反彈、9月加息機會增

Jackson Hole會議結束後，市場將目光轉向美國聯儲局視為通脹指標的PCE（個人消費支出）物價指數及就業數據。而儲局主席鮑威爾已事先透露，7月核心PCE按年增長反彈，為市場「打底」，投資界認為，在9月中旬儲局議息前，應更為關注8月CPI（消費物價指數）。

鮑威爾於Jackson Hole會議上透露，7月PCE通脹按年升至3.3%，核心PCE通脹升至4.3%，高出市場預期0.1個百分點。不過，他未有透露PCE按月表現，以及就業報告內容。

目前市場預期7月整體PCE及核心PCE按月升幅維持在0.2%。

東亞銀行首席投資策略師李振豪表示，後市應聚焦9月13日出台的8月CPI，若通脹持續反彈，意味儲局9月加息的機會增加。

至於就業數據，市場預期8月非農就業人口增長回落至16.8萬，失業率維持3.5%。因應經濟數據強勁，衰退預期漸減，瑞士盈豐銀行董事總經理兼投資策略主管甄俊傑表示，若增長少於預期，或跌到11萬至12萬水平，市場開始擔心經濟滑落，而若連續3個月處於約10萬水平便反映經濟急速放緩，籲投資者留意。

他又指，目前對美股看法為「中性」甚至偏淡，因年底未必再有太多上行空間，指數或橫行，而息口是否將見頂勢影響美股走勢，故美股後市應揀股揀市。

本周美國重點數據
日期項目預測前值
8月29日6月FHFA房價指數（按月）＋0.6%＋0.7%
6月經季調S&P/CS 20座大城市房價指數（按月）＋0.8%＋0.99%
7月JOLTs職位空缺數945萬958.2萬
8月30日8月ADP就業變動19.8萬32.4萬
第二季GDP年化（按季，第二次）＋2.4%＋2.4%
7月成屋銷售（按月）-1%＋0.3%
8月31日首次申領失業救濟金人數23.5萬23萬
連續申領失業救濟金人數170.5萬170.2萬
7月PCE平減指數（按年）＋3.3%＋3%
7月PCE核心平減指數（按年）＋4.2%＋4.1%
9月1日8月非農就業人口變動16.8萬18.7萬
8月失業率3.50%3.50%
8月平均時薪（按月）＋0.3%＋0.4%
8月標普全球美國製造業PMI（終值）4747
8月ISM製造業指數4746.4

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編輯：袁諾曦

經濟 美股 美國聯儲局 美國 通脹 鮑威爾 CPI
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