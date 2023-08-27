▲ 【外圍一周前瞻】聚焦美PCE物價指數及非農就業人口 專家：若通脹持續反彈、9月加息機會增

Jackson Hole會議結束後，市場將目光轉向美國聯儲局視為通脹指標的PCE（個人消費支出）物價指數及就業數據。而儲局主席鮑威爾已事先透露，7月核心PCE按年增長反彈，為市場「打底」，投資界認為，在9月中旬儲局議息前，應更為關注8月CPI（消費物價指數）。

鮑威爾於Jackson Hole會議上透露，7月PCE通脹按年升至3.3%，核心PCE通脹升至4.3%，高出市場預期0.1個百分點。不過，他未有透露PCE按月表現，以及就業報告內容。

目前市場預期7月整體PCE及核心PCE按月升幅維持在0.2%。

東亞銀行首席投資策略師李振豪表示，後市應聚焦9月13日出台的8月CPI，若通脹持續反彈，意味儲局9月加息的機會增加。

至於就業數據，市場預期8月非農就業人口增長回落至16.8萬，失業率維持3.5%。因應經濟數據強勁，衰退預期漸減，瑞士盈豐銀行董事總經理兼投資策略主管甄俊傑表示，若增長少於預期，或跌到11萬至12萬水平，市場開始擔心經濟滑落，而若連續3個月處於約10萬水平便反映經濟急速放緩，籲投資者留意。

他又指，目前對美股看法為「中性」甚至偏淡，因年底未必再有太多上行空間，指數或橫行，而息口是否將見頂勢影響美股走勢，故美股後市應揀股揀市。

本周美國重點數據 日期 項目 預測 前值 8月29日 6月FHFA房價指數（按月） ＋0.6% ＋0.7% 6月經季調S&P/CS 20座大城市房價指數（按月） ＋0.8% ＋0.99% 7月JOLTs職位空缺數 945萬 958.2萬 8月30日 8月ADP就業變動 19.8萬 32.4萬 第二季GDP年化（按季，第二次） ＋2.4% ＋2.4% 7月成屋銷售（按月） -1% ＋0.3% 8月31日 首次申領失業救濟金人數 23.5萬 23萬 連續申領失業救濟金人數 170.5萬 170.2萬 7月PCE平減指數（按年） ＋3.3% ＋3% 7月PCE核心平減指數（按年） ＋4.2% ＋4.1% 9月1日 8月非農就業人口變動 16.8萬 18.7萬 8月失業率 3.50% 3.50% 8月平均時薪（按月） ＋0.3% ＋0.4% 8月標普全球美國製造業PMI（終值） 47 47 8月ISM製造業指數 47 46.4

相關文章：

【美股走勢】兩外資行唱淡後市 大摩：美股今年升勢或已耗盡 美銀：AI熱潮難再提振科技股

【Jackson Hole】富蘭克林：鮑威爾講話傳遞四啟示 一文看清投資界點評鮑威爾演說

【Jackson Hole】鮑威爾：下一次議息會議 完全根據數據評估

【美國加息】鮑威爾罕有提前爆PCE數據？市場預期非農新職大流行以來最少

編輯：袁諾曦