【青啤168】青島啤酒半年多賺20%　收入增12%

青島啤酒 （00168） 於上交所公布上半年業績，收入215.92億元（人民幣，下同），按年升12%，純利34.26億元，按年升20%。

上半年的產品銷量502.3萬千升，按年升6.5%；青島啤酒主品牌共實現產品銷量 281.2 萬千升，按年增長 8.2%；其中：中高端以上產品實現銷量 197.5 萬千升，同比增長 15%。

青島啤酒表示，以「體育營銷+音樂營銷+體驗營銷」為主線，深化和擴展品牌與消費者之間的連接，持續提升品牌影響力和競爭力。公司通過打造青島經典大單品、重塑青島純生啤酒年輕化、時尚化形象，聚焦推進白啤等新主流產品傳播推廣等舉措，鞏固提升青島啤酒中高端產品的競爭優勢。

青島啤酒稱，2023 年是青島啤酒百廿華誕，公司改制上市 30 週年，公司提出並啟動實施「百廿再啟航」戰略，通過規模化、智能化、數字化助力運營等戰略舉措做強做優啤酒主業，增強市場競爭力。

【內需股】青島啤酒首季多賺28.9%至14.51億人幣 受惠國內啤酒市場復蘇

記者：譚志偉