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【恒大危機】中國恒大復牌插87%　中期虧損收窄至330億人幣　負債略降至2.39萬億、惟資不抵債情況惡化

股市 09:22 2023/08/28

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【恒大危機】中國恒大中期虧損收窄至330億人幣　負債總額略降至2.39萬億、惟資不抵債情況惡化

深陷爆雷風險的中國恒大 （03333） ，趕及周一復牌前公布中期業績，收入1281.81億元（人民幣，下同），按年增43.6%；虧損330.12億元，按年收窄50.2%，每股蝕2.972元，不派中期息。

中國恒大周一（28日）復牌插86.7%，報0.22元。

表面上，中國恒大截至6月底負債總額23,882億元，較去年底的24,374.1億元減少2.0%或492億元，然而中國恒大資不抵債情況略為惡化，權益虧絀為6442.03億元，較去年底擴大7.5%。

中國恒大負債總額中，合約負債為6,039.8億元，按年少1170億元或16.2%；借款6,247.7億元，較去年底增加123.8億元或2%；應付貿易賬款及其他應付款項10,565.7億元，較去年底增加543.1億元或5.4%；其他負債1,028.8億元。

中國恒大上半年合約銷售金額334.13億元，按年增172.5%；合約銷售面積511.5萬平方米，按年增328.8%；上半年累計銷售回款271億元，按年增49.5%。

半年消化2000萬平方米土地儲備 人手不跌反升

值得留意是，中國恒大披露，截至6月底擁有土地儲備1.9億平方米，較去年底減少了2000萬平方米土地儲備。

恒大指出，中國房地產市場於上半年明顯降溫，全國商品房銷售面積同比下降5.3%。多家房企出現債務違約，進一步加劇了市場的波動。恒大積極策劃恢復銷售，抓住年初出現的樓市小陽春，銷售按年大幅增長。

恒大稱以穩經營、化風險為第一要務，全力以赴保交樓。同時穩步推進境外債重組相關工作，於4月與債權人簽訂了境外重組支持協議，並獲得三地法院批准，召集債權人會議以推進重組協議安排。恒大也獲香港高等法院批准，延期進行清盤呈請聆訊。

恒大表示，堅決承擔起自救化險的主體責任，扎實做好保交樓各項具體工作；做好汽車、物業服務等板塊的持續經營，積極引入優質資源、提升發展內生動能；加快推動境外債重組等工作，保障各類債權人的長期利益；不斷提升內部風控、管理效能，穩定團隊，穩步推進日常運營。

另外，中國恒大6月底止員工人數為10.91萬名，較去年底增加6175人。恒大汽車 （00708） 員工1597人，較去年底少2909人或64.6%，恒大物業員工8.28萬人，較去年底增10760人或13.0%。

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編輯：李哲毅

港股 恒大物業（06666） 中國恒大（03333） 恒大汽車（00708）
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