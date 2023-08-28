瑞士國際航空機組人員捱轟 亂登機翼跳舞打卡（有片）

瑞士國際航空（Swiss International Airlines）一班客機等候起飛時，有機組人員突然走到機翼位置跳舞兼拍照打卡。有乘客於機場客運大樓目睹及拍攝機組人員的詭異舉動，航空公司發言人狠批涉事機組人員罔顧安全及損害公司形象。

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事發於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）機場，從社交網站流傳的影片可見，共有三名機組人員在等待一架波音777客機起飛時嬉戲。

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首先有一名空姐步出機艙然後走到機翼上擺好甫士，然後向一名男同事揮手示意，該名空少穿過緊急出口走到空姐旁邊。

接著另一名疑似高級機艙事務長的男子也步出機艙，更擺出大隻佬的健美甫士。

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有指這段影片是於本月較早時拍攝。瑞士國際航空發言人表示，公司對涉事機組人員感到失望。

發言人指波音777的機翼高約5米，如有人從如此高的地方墜落到堅硬表面，或受毀滅性傷害。

他強調機組人員在疏散乘客等緊急情況下，才獲准登上機翼。至於上述三名機組人員的行為，既不符合公司安全守則，也未能體現員工的高度專業精神，公司無法容忍這種行為。

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責任編輯：鄭錦玲