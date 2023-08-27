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【分析】為何要減股票印花稅？

股市 20:22 2023/08/27

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港府研究增加股市流動性，市場矛頭即轉向股票印花稅，是買賣股票最重的交易成本，事實上，以同一樣的股票，股票面對一樣的基本因素，於香港及美國市場交易，成交額卻差天共地，所反映的便可能是交易成本因素。

以阿里巴巴 （09988） 為例，今年以來，阿里巴巴港股日均成交額50億港元，而阿里巴巴於美股的日均成交卻達到159億港元，為港股的兩倍。

衍生工具方面，阿里港股於8月25日的期權成交量為3.9萬，未平倉合約121.3萬張，阿里美股同日期權成交量17.6萬，未平倉合約244萬張。

值得留意的是，根據中央結算系統持股紀錄（CCASS），阿里巴巴66.77%的股份已在港登記，3成股份非在CCASS，反映阿里美股成交的轉手率高，低成本的交易，有可能刺激交投。

現時港股的股票印花稅是0.13%，買股時支付一次，沽貨時支付一次，美股無印花稅。

其他成本方面，撇除各有不同的證券行佣金不計，美國證監會的賣出股票收費標準為0.0008%，賣出交易徵費每股0.000145美元。而港股的交易徵費，是買賣雙方須分別繳納每宗交易金額0.0027%予證券及期貨事務監察委員會，同時買賣雙方須各付每宗交易金額0.005%的交易費予交易所。

港股收費費用買入額費用
證監會交易徵費0.0027%1萬元0.27元
交易所交易費0.0050%1萬元0.5元
股票印花稅0.1300%1萬元13元
  總額13.77元

若買入10000元股票，在港不計佣金的交易費用為13.77元，買美股未計佣金的交易費約0.1585元。

美股收費費用買入額費用
證監會費用0.0008%，
最低0.01美元		1萬港元0.080000元
交易徵費0.000145
美元，最低0.01美元，
最高7.27美元 		假設買3股英偉達，折算約1萬港元交最低費用折算0.0785港元
股票印花稅-1萬港元-
  總額0.1585元

【中國救市】內地3招齊發　周一起A股印花稅減半　規範控股股東不得減持　階段性收緊IPO

【施政報告2023】李家超：成立小組專責研究如何增加股票市場流動性

記者：譚志偉

港股 印花稅 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴 美股
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