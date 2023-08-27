hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券
【分析】為何要減股票印花稅？
港府研究增加股市流動性，市場矛頭即轉向股票印花稅，是買賣股票最重的交易成本，事實上，以同一樣的股票，股票面對一樣的基本因素，於香港及美國市場交易，成交額卻差天共地，所反映的便可能是交易成本因素。
以阿里巴巴 （09988） 為例，今年以來，阿里巴巴港股日均成交額50億港元，而阿里巴巴於美股的日均成交卻達到159億港元，為港股的兩倍。
衍生工具方面，阿里港股於8月25日的期權成交量為3.9萬，未平倉合約121.3萬張，阿里美股同日期權成交量17.6萬，未平倉合約244萬張。
值得留意的是，根據中央結算系統持股紀錄（CCASS），阿里巴巴66.77%的股份已在港登記，3成股份非在CCASS，反映阿里美股成交的轉手率高，低成本的交易，有可能刺激交投。
現時港股的股票印花稅是0.13%，買股時支付一次，沽貨時支付一次，美股無印花稅。
其他成本方面，撇除各有不同的證券行佣金不計，美國證監會的賣出股票收費標準為0.0008%，賣出交易徵費每股0.000145美元。而港股的交易徵費，是買賣雙方須分別繳納每宗交易金額0.0027%予證券及期貨事務監察委員會，同時買賣雙方須各付每宗交易金額0.005%的交易費予交易所。
|港股收費
|費用
|買入額
|費用
|證監會交易徵費
|0.0027%
|1萬元
|0.27元
|交易所交易費
|0.0050%
|1萬元
|0.5元
|股票印花稅
|0.1300%
|1萬元
|13元
|總額
|13.77元
若買入10000元股票，在港不計佣金的交易費用為13.77元，買美股未計佣金的交易費約0.1585元。
|美股收費
|費用
|買入額
|費用
|證監會費用
|0.0008%，
最低0.01美元
|1萬港元
|0.080000元
|交易徵費
|0.000145
美元，最低0.01美元，
最高7.27美元
|假設買3股英偉達，折算約1萬港元
|交最低費用折算0.0785港元
|股票印花稅
|-
|1萬港元
|-
|總額
|0.1585元
【中國救市】內地3招齊發 周一起A股印花稅減半 規範控股股東不得減持 階段性收緊IPO
【施政報告2023】李家超：成立小組專責研究如何增加股票市場流動性
記者：譚志偉