▲ 【業績｜內險股】中國太保中期純利跌8.7% 上半年壽險新業務價值增31.5%

中國太平洋保險 （02601） 公布中期業績，上半年保險服務收入1340.64億元（人民幣，下同），按年增7.4%；純利183.32億元，按年跌8.7%。中國太保上半年壽險新業務價值73.61億元，按年增31.5%，新業務價值率13.4%，按年上升2.7個百分點。

中國太保內含價值為5,371.14億元，較上年末增長3.4%，其中集團有效業務價值為2,247.63億元 ，較上年末增長1.5%。

上半年壽險業務規模保費 1,695.74 億元，按年增長 2.5%，其中新保按年增長4.1%。壽險營運利潤 166.90 億元，按年增長 2.4%。中國太保稱，代理人渠道深化職業營銷轉型，核心人力產能及收入大幅提升；銀保渠道聚焦價值增長，新業務價值貢獻顯著提升；公司強化業務品質管理，保單繼續率持續優化。

截至6月底，中國太保管理資產達28,369.24億元，較上年末增長6.9%，其中集團投資資產 21,186.55億元，較上年末增長 8.3%；第三方管理資產7,182.69 億元，較上年末增長 2.9%；2023 年上半年第三方管理費收入為 11.32 億元，按年增長2.4%。

中國太保上半年淨投資收益 384.32億元，按年增長2.7%，主要原因是股息和分紅收入的增長；淨投資收益率 2.0%，按年下降 0.1 個百分點。中國太保上半年綜合投資收益率 2.1%，按年上升 0.6 個百分點。

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編輯：李哲毅