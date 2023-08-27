▲ 【業績︱油股】中石化半年少賺逾19% 中期息削近一成 料境內成品油需求持續向好

中石化 （00386） 公布上半年業績，按國際財務報告準則，純利按年跌19.4%至361.2億元（人民幣，下同），中期息每股0.145元，按年跌9.4%。

期內，營業收入按年跌1.1%至1.6萬億元。上半年實現油氣當量產量2.5億桶，按年增長3.3%，其中，天然氣產量6,609億立方英尺，按年增長7.6%，而原油產量大約維持在1.4億萬桶。

煉油方面，上半年加工原油12,654萬噸，按年增長4.8%，生產成品油7,607萬噸，增長10.3%，其中 煤油產量增長63.5%。

營銷及分銷方面，成品油總經銷量11,660萬噸，按年增長18.5%， 其中境內成品油總經銷量9,247萬 噸，增長17.9%。

中石化指，預計境內成品油需求持續向好，天然氣需求保持增長，化工產品需求逐步復甦。綜合考慮地緣政治、全球供需和庫存變化等影響， 預計國際原油價格仍將在中高位震盪。

另外，集團指，下半年計劃生產原油1.41億桶，生產天然氣6,309億立方英尺，料原油加工量1.27億噸，而境內成品油經銷量9,400萬噸。

資本支出方面，下半年公司計劃資本支出1,040億元。其中，勘探及開發板塊資本支出410億元，主要用於濟陽、塔河、川西、威榮等油氣產能建設以及儲運設施建設

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編輯：袁諾曦