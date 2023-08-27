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【有線1097】有線寬頻中期虧損1.97億　續錄資不抵債、總虧絀擴至9.36億

股市 18:06 2023/08/27

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【有線1097】有線寬頻中期虧損1.97億　續錄資不抵債、總虧絀擴至9.36億

有線寬頻 （01097） 公布中期業績，期內收入2.63億元，按年增0.6%；持續經營業務虧損1.49億元，按年跌13.9%；虧損1.97億元，按年收窄12.8%，截至6月底，有線寬頻仍為「負資產」，錄得總虧絀（即資不抵債）9.36億元，按年擴26.6%。

有線寬頻6月寬頻及電話客戶數目分別跌14.4%及15.5%，至17.2萬及6萬名。媒體分部收入7781.7萬元，按年增10.9%；電訊分部收入1.86億元，按年跌3.1%。

有線寬頻指，本港在加息及股票市場較為波動的壓力下，減弱了市民消費意慾，再加上疫後港人在長假期中均出外旅遊，本土消費力大大降低；廣告商投放廣告宣傳費用雖然已有所增加，惟仍趨向審慎。

有線寬頻稱，推出更多節目，開拓不同年齡層的觀眾，冀能帶動收視，增加廣告收入。有線寬頻稱，將於下半年推出一系列綜藝節目，例如《去邊啊Do姐》、《臥底旅行團3.0》、《東呃西騙》、《四遊記》、《舌尖上的雙餸飯》、《健康寧飲食》、《四處「首」羅》、《嚴崇天與韓星韓國之旅》、《語文的生命》、《煉狗術師III》，會邀請多位著名主持人及藝人主持節目，包括鄭裕玲（Do姐）、歐陽偉豪（BenSir）、七仙羽師傅、黃德斌、謝寧及王丹妮等等。

ET財智Talk
【ET財智Talk】資金湧債市 債券較股票更值博？ 霸菱劉偉達分析債劵投資策略

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編輯：李哲毅

港股 有線寬頻（01097） 鄭裕玲 Ben Sir 王丹妮 七仙羽 嚴崇天 黃德斌 寬頻
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