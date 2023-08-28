【中國救市】內地3招救市：印花稅削半、限制大股東減持、收緊IPO　信証升1成後急回　港股收貴多少？（附比較表）

▲ 【減印花稅】A股印花稅減半、周一起生效 財政部：活躍資本市場、提振投資者信心

內地多個部門宣布措施活躍資本市場、提振投資者信心，包括宣布8月28日（星期一）起減A股印花稅一半、限制控股股東減持、階段性收緊IPO節奏。在印花稅上，A股證券交易印花稅率將由0.1%下降為0.05%，繼續僅向賣方收取，而香港目前印花稅稅率為0.13%，並向買賣雙方收取。

A股周一早市成交急增，中資券商股周一曾急飆，內地最大券商中信証券 （06030） 曾升逾一成，最新升幅收窄至不足2%，另一主要券商海通證券 （06837） 同樣升2%

中信建投 （06066） 、中金公司 （03908） 曾升逾8%，最新升幅同樣明顯收窄。最多升約15%的光大證券 （06178） 最新升5%。

港交所 （00388） 則升約5%，重上300元水平，未足半日成交已達20億元。

A股減印花稅：每10萬元交易省多少？ 港股貴多少？

財政部、稅務總局周日（27日）發公告指，為活躍資本市場、提振投資者信心，自2023年8月28日起，證券交易印花稅實施減半徵收。連同中證監早前宣布，滬深交易所減收經手費，若撇除A股經紀佣金，投資者買入股份時的交易費用約0.00641%，而賣方交易費用為0.05641%。

以10萬元交易計，A股買方支付費用最新為6.41元，較減費前低19%；賣方支付費用為56.41元，節省48%。

港股方面，同樣不計及經紀佣金，10萬元交易的費用為138.5元，與A股賣方比較，費用高逾1.4倍，較原有貴28%再明顯拉闊。

市場 股票印花稅 其他主要費用 合計 A股 0.10%→0.05%

（賣出方支付） 交易所經手費：0.00487%→0.00341%

中證監證管費：0.002%

中國結算過戶費：0.001% 買方：0.00641%

賣方：

0.05641% 港股 0.13%

（買賣雙方各自支付） 證監會交易徵費：0.0027%

會財局交易徵費：0.00015%

交易所交易費：0.00565% 0.1385% 註：兩地ETF交易使費均不同於股票。上述費率未計兩地證券商佣金。

資料來源：港交所

中證監：破發、破淨、3年未分紅 大股東不得減持

中證監同樣出手，限制大股東減持A股，中證監提到，如果出現以下情況，控股股東、實際控制人不得通過二級市場減持公司股份：

（1）上市公司存在破發（即股價跌穿發行價）、破淨（即股價低於每股資產淨值）情形

（2）最近三年未進行現金分紅、累計現金分紅金額低於最近三年年均淨利潤30%的

中證監補充，控股股東、實際控制人的一致行動人比照上述要求執行。若上市公司披露為無控股股東，第一大股東同樣照上述要求執行。

中證監又提到，會從嚴控制其他上市公司股東減持總量，引導其根據市場形勢合理安排減持節奏；鼓勵控股股東、實際控制人及其他股東承諾不減持股份或者延長股份鎖定期。中證監正在抓緊修改《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》，提升規則效力層級，細化相關責任條款，加大對違規減持行為的打擊力度。

中證監：階段性收緊IPO節奏

中證監稱，會完善一二級市場逆週期調節機制，圍繞合理把握IPO、再融資節奏，作出以下安排：

（1）、根據近期市場情況，階段性收緊IPO節奏，促進投融資兩端的動態平衡。

（2）、對於金融行業上市公司或者其他行業大市值上市公司的大額再融資，實施預溝通機制，關注融資必要性和發行時機。

（3）、突出扶優限劣，對於存在破發、破淨、經營業績持續虧損、財務性投資比例偏高等情形的上市公司再融資，適當限制其融資間隔、融資規模。

（4）、引導上市公司合理確定再融資規模，嚴格執行融資間隔期要求。審核中將對前次募集資金是否基本使用完畢，前次募集資金項目是否達到預期效益等予以重點關注。

（5）、嚴格要求上市公司募集資金應當投向主營業務，嚴限多元化投資。

（6）、房地產上市公司再融資不受破發、破淨和虧損限制。

放寬A股孖展買入保證金要求

另外，A股下調融資買入證券時（孖展買入）最低保證金比例，經中證監批准，上交所、深交所、北交所發布通知，修訂《融資融券交易實施細則》，將投資者融資買入證券時的融資保證金最低比例由100%降低至80%，此調整將自2023年9月8日收市後實施。

目前只有指定的A股可以進行孖展買賣，而每隻A股的孖展買賣交投會設有上限。

相關文章：

【減印花稅】A股傳下調印花稅最多50% 最快今日可公布

【減印花稅】香港股票分析師協會：籲調整或取消股票印花稅 加稅至今76間券商停業

編輯：李哲毅