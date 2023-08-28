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【中國救市】中資券商股爆上、中信証券升一成　內地3招齊發　周一起A股印花稅減半　規範控股股東不得減持　階段性收緊IPO

股市 09:31 2023/08/28

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【減印花稅】A股印花稅減半、周一起生效　財政部：活躍資本市場、提振投資者信心

A股周一（28日）起印花稅減半，財政部、稅務總局周日（27日）發公告指，為活躍資本市場、提振投資者信心，自2023年8月28日起，證券交易印花稅實施減半徵收。意味A股證券交易印花稅率將由0.1%，下降為0.05%。

內地只會向賣方收取股票交易印花稅，而香港於2021年8月調高港股印花稅，稅率由0.1%增至0.13%，且是向買賣雙方收取。

中資券商股周一急飆，中信建投 （06066） 、中信証券 （06030） 、中金公司 （03908） 升逾8%，光大證券 （06178） 升14.8%，其相關A股亦升近一成漲停。

中證監進一步限制控股股東減持

中證監同樣出手，限制大股東減持A股，中證監提到，若（1）上市公司存在破發（即股價跌穿發行價）、破淨（即股價低於每股資產淨值）情形，或者（2）最近三年未進行現金分紅、累計現金分紅金額低於最近三年年均淨利潤30%的，控股股東、實際控制人不得通過二級市場減持公司股份；控股股東、實際控制人的一致行動人比照上述要求執行；若上市公司披露為無控股股東，第一大股東同樣照上述要求執行。

中證監提到，會從嚴控制其他上市公司股東減持總量，引導其根據市場形勢合理安排減持節奏；鼓勵控股股東、實際控制人及其他股東承諾不減持股份或者延長股份鎖定期。中證監正在抓緊修改《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》，提升規則效力層級，細化相關責任條款，加大對違規減持行為的打擊力度。

中證監：階段性收緊IPO節奏

中證監稱，會完善一二級市場逆週期調節機制，圍繞合理把握IPO、再融資節奏，作出以下安排：

（1）、根據近期市場情況，階段性收緊IPO節奏，促進投融資兩端的動態平衡。

（2）、對於金融行業上市公司或者其他行業大市值上市公司的大額再融資，實施預溝通機制，關注融資必要性和發行時機

（3）、突出扶優限劣，對於存在破發、破淨、經營業績持續虧損、財務性投資比例偏高等情形的上市公司再融資，適當限制其融資間隔、融資規模。

（4）、引導上市公司合理確定再融資規模，嚴格執行融資間隔期要求。審核中將對前次募集資金是否基本使用完畢，前次募集資金項目是否達到預期效益等予以重點關注。

（5）、嚴格要求上市公司募集資金應當投向主營業務，嚴限多元化投資。

（6）、房地產上市公司再融資不受破發、破淨和虧損限制

放寬A股孖展買入保證金要求 

另外，A股下調融資買入證券時（孖展買入）最低保證金比例，經中證監批准，上交所、深交所、北交所發布通知，修訂《融資融券交易實施細則》，將投資者融資買入證券時的融資保證金最低比例由100%降低至80%，此調整將自2023年9月8日收市後實施。 

目前只有指定的A股可以進行孖展買賣，而每隻A股的孖展買賣交投會設有上限。

ET財智Talk
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編輯：李哲毅

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