美軍魚鷹運輸機澳洲軍演墜毀 海軍陸戰隊3死20傷

美軍周日（27日）參與於澳洲北部舉行的聯合軍事演習期間，一架載有多名美軍海軍陸戰隊隊員的魚鷹運輸機墜毀，造成3人死亡及20人受傷。

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今次軍演代號「掠奪者奔跑」（Predator's Run），共有來自美國、澳洲、菲律賓、東帝汶及印尼的2,500名士兵參與行動。

一架MV-22B魚鷹在飛往達爾文（Darwin）以北的提維群島（Tiwi islands）途中，在在梅爾維爾島（Melville Island）一帶墜毀，機上全數為美軍。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）形容事件是一場悲劇，政府將為傷者提供一切所需援助。

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當地警局局長墨菲（Michael Murphy）指，其中5名海軍陸戰隊隊員已返回達爾文接受治療，其餘傷者於現場分流安排治療。

當局也調派更多警察及國防人員到現場支援行動，繼續調查墜機意外。

魚鷹運輸機為結合直升機和渦輪螺旋槳飛機功能的混合型飛機，飛行速度比傳統直升機快得多。

但同款飛機曾於2017年發生意外，當年於澳洲昆士蘭海域墜落，導致3名美軍海軍陸戰隊隊員死亡。

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責任編輯：鄭錦玲