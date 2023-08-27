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【財爺網誌】陳茂波唱好香港Web3 經濟價值　尤其數碼娛樂產業具龐大商機

宏觀解讀 17:07 2023/08/27

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【財爺網誌】陳茂波唱好香港Web3 經濟價值　尤其數碼娛樂產業具龐大商機（來源：財政司網誌）

財政司司長陳茂波發表網誌，唱好香港發展第三代互聯網（Web3）所帶來經濟價值。陳茂波表示，數碼娛樂是潛力龐大的經濟產業，接下來，下一波的突破式增長，很可能由Web3及區塊鏈技術驅動，包括NFT、GameFi、Play to Earn、「沉浸式」娛樂（immersive entertainment）等，都是許多全球娛樂巨企現時大力投入資源探索的方向。

陳茂波指，數碼港現時已匯聚了約170間從事數碼娛樂的公司，涉及元宇宙、遊戲開發、遊戲大數據分析、電競器材及周邊的研發等業務。陳茂波表示，Web3的核心區塊鏈技術，其去中介化、安全、透明、不可更改和低成本等特點，也可以應用於金融、商業、貿易、供應鏈管理，以至日常生活等多個範疇。

陳茂波稱，特區政府亦正積極應用Web3技術。例如今年二月，金管局發行了全球首批由政府發行的代幣化綠色債券（tokenised green bond），將傳統債券發行一般需時5個營業日（T+5），大幅縮短至1個營業日（T+1）。

陳茂波稱，由其主持的第三代互聯網發展專責小組，亦已召開了會議，小組匯聚相關業界專業人士，從規管框架、生態系統、基建、人才培訓及教育推廣等方面，協助政府穩慎推動Web3在本港的蓬勃及可持續發展。

陳茂波表示，作為國際金融中心和重視創新科技的大都會，必須有時不我與的逼切感，把握創科發展的大趨勢，在穩慎和適當監管的前提下，積極引領和驅動創新探索與發展，讓香港在這一波競爭激烈的科技創新浪潮中能乘勢而上，發展經濟、造福市民。

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編輯：李哲毅

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