日本公布福島周邊海水樣本氚濃度 均低於檢測下限

日本環境省周日（27日）公布，福島第一核電站排放核污水後周邊海水的檢測結果，全數樣本的放射性物質「氚」濃度均低於下限值。日本政府聲稱，核污水排海對人和環境沒有影響。

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東京電力公司將核污水排海翌日，日本環境省開始在福島核電站方圓50公里海域內的11個地點，採集海水樣本。

11個地點海水樣本的「氚」濃度，均低於每升7至8貝克勒爾的下限值。當局更分析其中3地樣本的銫137等放射性物質，均低於下限值。

環境省計劃於未來三個月內，每周公布一次分析結果。環境大臣西村明宏表示，政府為免外界產生負面印象，將貫徹高度客觀、透明、可靠的監測。

東電上周五（25日）表示，核電站附近海水的氚含量每升不到10貝克勒爾，低於該公司自行規定的700貝克勒爾自訂停止排放標準，也遠低於世界衛生組織（WHO）規定的1萬貝克勒爾。

東電周日表示，尚未發現含量出現任何重大變化。

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另外，南韓原子能安全技術院（KINS）3名專家周日啟程，前往國際原子能機構（IAEA）於日本福島第一核電站開設的辦事處，檢查核電站排污情況，尚未確定歸期。

南韓政府同日本政府、IAEA早前達成共識，每兩周派一次南韓專家前往IAEA福島辦事處。各方更設立資訊共用機制，商定定期與南韓共用污水排放相關的最新資訊，並召開視像會議解答和説明資訊。

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責任編輯：鄭錦玲