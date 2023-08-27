【排污風波】核污水引發安全憂慮 內媒稱中國赴日旅客開始退團

受日本排放核污水的消息影響，不止出現搶鹽情況，連日本旅遊亦被波及。據內地報道，一些綫上旅遊平台已將日本旅遊相關產品，擺放在不顯眼的位置，同時更有一些旅客開始退團。

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好像，有原本打算國慶假期去日本旅遊的旅客，開始重新考慮假期出遊的目的地。報道引述業內人士亦稱，近日相繼收到部分旅客退團的通知，亦有部分客人開始觀望，並未及時下單。

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業內人士又指，會對國慶假期的旅遊路綫推廣作出調整，暫時不再大力推廣日本遊，或者會把日本旅遊的行銷計劃暫停。據了解，文旅部早前剛公布第三批恢復出境旅行團的名單，當中包括了日本。但是，隨着日本核污水排海引發的安全憂慮，預期在國慶黃金周期間，中國遊客赴日人數將會大幅減少。

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責任編輯：林衛