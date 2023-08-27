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【券商點睇】到店業務模式調整 移卡扭虧為盈趨勢不變

股樓投資 13:22 2023/08/27

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交銀國際報告指，移卡（09923）上半年收入按年、按季分別增長26%和16%，受支付業務強勁增長驅動，部分被到店業務下降抵銷。剔除一次性影響，毛利率按年降3個百分點至18%，主要因收入結構變動，以及支付業務給予代理商更多激勵以擴大商戶規模。經調整EBITDA按年大幅增317%，受益於支付業務利潤擴張及到店虧損收窄。

【同場加映】溫股知新：四個支持位 一齊同你計

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【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

另一方面，公司到店業務模式調整，收入承壓，扭虧為盈趨勢不變。該行預計，公司全年GMV達56億元人民幣，但考慮公司或將維持較低佣金率以擴大商家覆蓋與GMV，料收入仍將承壓，下調全年收入預測。到店業務UE持續優化，預計2024年實現盈虧平衡。

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁

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交銀國際考慮到店業務及支付非經常性收入調整，下調2023至2024年收入及歸母淨利潤預測。基於SOTP估值法，將目標價由28元下調至21元，對應2024年預測市盈率為15倍市盈率。由於支付拓展及費率提升仍存潛力，到店隨競爭環境改善，長期佣金率仍有上調空間，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛

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