【券商點睇】新業務價值超預期 友邦保險目標睇103元

交銀國際表示，友邦保險（01299）香港市場新業務價值增速超預期，內地訪客業務呈強勁增長勢頭。上半年友邦香港新業務價值按年增長111%，內地訪客業務佔AIA香港新業務價值的一半左右，恢復至疫情前水平。隨着內地訪客流量呈增長態勢，同時公司面向內地訪客的新招聘代理人持續增長，友邦香港新業務價值有望保持增長勢頭。

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另外，友邦中國新業務價值增速低於內地同業，但持續性更確定。上半年友邦中國新業務價值按年增長14%。新進入市場貢獻代理人渠道新業務價值的4%，新人招聘為去年同期的2倍。相比內地同業，上半年友邦更側重保障型產品的增長，預計隨着新進入市場貢獻提升，以及銀保渠道貢獻增長，友邦內地市場新業務價值增長持續性更為確定。

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交銀國際指出，友邦於東盟市場的新業務價值按年增長12%，其中泰國、馬來西亞分別增28%及10%，代理和伙伴渠道均增長強勁，新加坡增長5%。印度Tata AIA life新業務價值增長48%。考慮到，友邦具有均衡的地區、渠道、產品組合，當前的預測P/EV估值為1.4倍，處於2019年以來的歷史低位，維持「買入」評級和目標價103元。

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責任編輯：林衛