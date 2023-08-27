【行業點睇】國內暑假客流保持高位 券商睇好下半年旅遊市場復甦

信達證券報告認為，國內暑期出行需求旺盛，鐵路日均客流處於高位。自7月1日至8月21日期間，全國鐵路已累計發送旅客7.01億人次，日均客運量1,348.10萬人次，日均開行旅客列車達10,444列，較2019年同期增長15.8%，鐵路客流持續保持高位運行。其中，8月19日全國鐵路發送旅客1568.6萬人次，為暑運單日旅客發送量歷史新高。

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同時，多個景區暑期客流量保持高位運行，第三季有望取得較好業績表現。以2019年景區上市公司各季度營收及業績為例，第三季通常為景區旺季，平均收入佔比約35%，平均業績佔比達到108%，意味部分景區需要靠第三季扭轉其他季度虧損實現盈利。

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暑期需求持續高漲反映景區景氣度提高，結合此前雙周專題提到中國旅游研究院調高下半年遊客預期，信達證券預計景區第三季乃至下半年有望取得較好業績表現。該行重要關注海倫司（09869）、百勝中國（09987）等餐飲股，關注奈雪的茶（02150）和九毛九（09922）；酒店關注華住集團（01179）。

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責任編輯：林衛