  • 31°C
香港時間 : 2023827日 (週日) 14:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【專家點睇】星級科技分析師大潑冷水 AI股未跌夠別心急入市

環球政經 13:16 2023/08/27

分享：

分享：

AI熱潮席捲全球，跟AI相關概念的股票成搶手貨。然而，最近全球AI股似乎開始後勁不繼，最明顯就是，即使全球AI股代表英偉達（NVDA）公布超理想業績，股價照樣「趁好消息出貨」，「明星級」的天風證券分析師郭明錤在此刻稱，在AI股進入調整浪之際，投資者應有所保留，不要急住衝入市。

【同場加映】溫股知新：四個支持位 一齊同你計

溫股知新
【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

他列出4點提醒投資者不應過分樂觀。第一，在他所交涉的投資人中，有部分其實是希望英偉達第3季收入能達到165億美元至175億美元的表現，故該公司展望下季收入是低於部分投資人預期。第二，從基本面來看，英偉達的CoWoS先進封裝第4季出貨，季度增速將會顯著放緩至持平，這對部分短綫交易者來說，在股價已經累漲這麼多之下，並不是一個好的消息。

【延伸閱讀】券商點睇：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元，請按【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

第三，ChatGPT流量明顯下滑，並沒有出現可持續獲利的AI服務商業模式，只看見英偉達的AI晶片需求直綫升溫，此外並無其他催化劑能明顯刺激AI股票。第四，目前AI供應鏈股價已經大漲許多，短期內將有更多投資者埋單計數，但因AI長期趨勢仍持續向上，若沒有其他更好的產業可布局，投資者可能會積極尋找其他股價尚未反映的AI受惠股。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
輝達（Nvidia，美：NVDA） 美股 人工智能 受惠股

上一篇文章

【行業點睇】國內暑假客流保持高位 券商睇好下半年旅遊市場復甦

下一篇文章

【國情點睇】人行支持化解地方債務風險 貨幣政策報告釋放三大訊號
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【暑假好去處】兒童界爆紅唱跳動畫CoComelon登陸商場 設5,000呎4大吹氣遊樂設施
【暑假好去處】兒童界爆紅唱跳動畫CoComelon登陸商場 設5,000呎4大吹氣遊樂設施
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款