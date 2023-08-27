【專家點睇】星級科技分析師大潑冷水 AI股未跌夠別心急入市

AI熱潮席捲全球，跟AI相關概念的股票成搶手貨。然而，最近全球AI股似乎開始後勁不繼，最明顯就是，即使全球AI股代表英偉達（NVDA）公布超理想業績，股價照樣「趁好消息出貨」，「明星級」的天風證券分析師郭明錤在此刻稱，在AI股進入調整浪之際，投資者應有所保留，不要急住衝入市。

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他列出4點提醒投資者不應過分樂觀。第一，在他所交涉的投資人中，有部分其實是希望英偉達第3季收入能達到165億美元至175億美元的表現，故該公司展望下季收入是低於部分投資人預期。第二，從基本面來看，英偉達的CoWoS先進封裝第4季出貨，季度增速將會顯著放緩至持平，這對部分短綫交易者來說，在股價已經累漲這麼多之下，並不是一個好的消息。

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第三，ChatGPT流量明顯下滑，並沒有出現可持續獲利的AI服務商業模式，只看見英偉達的AI晶片需求直綫升溫，此外並無其他催化劑能明顯刺激AI股票。第四，目前AI供應鏈股價已經大漲許多，短期內將有更多投資者埋單計數，但因AI長期趨勢仍持續向上，若沒有其他更好的產業可布局，投資者可能會積極尋找其他股價尚未反映的AI受惠股。

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責任編輯：林衛