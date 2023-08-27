【國情點睇】人行支持化解地方債務風險 貨幣政策報告釋放三大訊號

國內信用評級機構中誠信國際，對中國人民銀行發表《2023年第二季度中國貨幣政策執行報告》的內容，歸納出3大訊號。第一，經濟修復面臨需求不足、重點領域風險隱患等問題，貨幣政策將繼續加大調控力度。該《報告》刪除「總量適度，節奏平穩」表述，預計人行後續將進一步加大信貸支持力度，通過提供長期穩定的低成本資金、引導商業銀行加大貸款投放支持實體融資。

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第二，結構性工具根據經濟形勢優化調整，當前發展不均衡下結構工具的類型及規模或進一步增加。從當前看，經濟修復仍面臨較大壓力，結構性問題依然突出，部分領域資金需求仍較大，在此 背景下，再貸款、專項支持計劃等類型或規模有望進一步增加支持小微企業、綠色發展、科技創新等，同時不排除創設新工具支持經濟發展、結構轉型的可能性。

第三，統籌金融支持地方債務風險化解，後續金融對化債支持力度或加大。以低息置換高息債務將對銀行利潤、資本等指標產生負面影響，在此背景下，商業銀行參與化債能力或較為有限，若要進一步推動銀行參與部分區域債務化解，或仍需政策進一步支。

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該行認為，支持金融機構參與化債或也是8月MLF調降15個基點的重要原因之一，後續或繼續通過降低存款利率、推動存量利率市場化改革等緩解銀行負債端約束，支持實體降成本的同時也利於推動貸款置換。

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責任編輯：林衛