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【券商點睇】研發及管理持續加強 石藥產品形成協同效應

股樓投資 13:08 2023/08/27

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海通國際指，石藥集團（01093）目前重點在研藥物中，8個已經遞交上市申請，16個處於注冊臨床或即將遞交上市申請的階段。處於臨床開發中後期的產品中，腫瘤領域主要包括JMT103、伊立替康脂質體等；神經領域主要包括銘復樂、巴托利單抗等。公司後期管綫聚焦重點領域，將與現有商業化產品，形成良好的協同效應。

【同場加映】溫股知新：四個支持位 一齊同你計

溫股知新
【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

報告又稱，石藥上半年研發費用按年升22.3%，約佔成藥業務收入的17.8%，上升2.5個百分點。目前約60個重點在研藥物。公司在BD方面持續發力，lincense-in和out雙向並舉。在license-out方面，公司在中報業績說明會中提到，重點關注ADC、雙抗、First-in-class創新藥，以及高端製劑的海外合作。在license-in方面，主要圍繞強化集團優勢領域、聚焦中後期關鍵臨床階段產品、探索腎病和眼科空白領域展開。

【延伸閱讀】大行報告：港交所核心收入乏增長 維持減持評級 降目標價至251元，請按【見下頁

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海通國際表示，考慮石藥產品結構變化、原料藥價格波動、加強研發投入、強化管理等因素，調整2023至2025年純利至62.37億元（人民幣，下同）、67.77億元和74.03億元，按年增長2.4%、8.7%及9.2%，給予石藥集團2023年市盈率估值約為16.7倍，目標價8.77港元。

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責任編輯：林衛

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目標價 石藥集團（01093） 港股 中國

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