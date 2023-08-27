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【數據點睇】企業盈利水平持續改善 首7月工業企業利潤降幅收窄

股樓投資 13:05 2023/08/27

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國家統計局於周日（27日）公布，首7個月全國規模以上工業企業利潤按年下降15.5%，降幅較首6個月收窄1.3個百分點，累計利潤降幅自年初以來逐月收窄，呈現穩步回升態勢。其中，7月規模以上工業企業利潤按年下降6.7%，降幅較6月收窄1.6個百分點。

【同場加映】溫股知新：四個支持位 一齊同你計

溫股知新
【溫股知新】四個支持位 一齊同你計

當局解讀，隨着經濟恢復向好，供求關係逐步改善，工業產銷銜接水平明顯提升，加之工業品出廠價格降幅收窄，共同推動工業企業營收改善。7月，規模以上工業企業營業收入按年下降1.4%，降幅較6月收窄1.9個百分點，營收改善有助於工業企業利潤繼續恢復。

另今年以來，裝備製造業發展動能積聚壯大，持續助推工業企業效益恢復。首7個月，裝備製造業利潤按年增長1.7%，裝備製造業利潤佔規上工業的比重升至34.6%，較首6個月、上年同期分別提高0.3、5.9個百分點。

【延伸閱讀】大行點睇：快手續回購93.7萬股 有大行睇重上「紅底」？，請按【見下頁

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同時，受部分工業行業供求關係改善等因素推動，7月原材料製造業利潤按年下降7.7%，降幅較6月份收窄29.6個百分點。電氣水行業利潤增長加快，首7個月電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤按年增長38%，增速較首6個月加快3.9個百分點。

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責任編輯：林衛

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