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【美國加息】鮑威爾罕有提前爆PCE數據？市場預期非農新職大流行以來最少

股市 07:50 2023/08/27

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美國本周將周四公布7月份個人消費開支（PCE）物價指數，以及周五公布失業率等就業報告，PCE是儲局量度通脹的指標數據，加上一系列美國就業數據，對美國加息預期將有進一步啟示。

不過，適逢Jackson Hole央行年會，聯儲局主席鮑威爾竟然已事先張揚7月PCE按年數據，不過，就未有透露PCE按月表現，以及就業報告內容。

鮑威爾指出，美國7月整體PCE通脹將由去年6月的7%高位，回落至今年7月的3.3%；至於核心PCE通脹由去年2月的5.4%高位，回落至今年7月的4.3%。與市場預期比較，核心PCE通脹4.3%，高於預期的4.2%。整體PCE通脹3.3%，則符預期。

鮑威爾認為，整體PCE通脹數字之中，食品和能源價格受到全球因素影響，持續波動，可能成為通脹的誤導訊號，故只關注核心數據。鮑威爾指，6月及7月的核心數字較低，固然值得歡喜，不過，對通脹持續下行以達至目標，仍未建立信心，尚不知道未來幾季的潛在通脹能否解決。

他所擔心的，是物價上升、住屋成本及非住屋的服務價格，這些都要時間消化，以樓市來說，在按揭成本倍升後，樓價及租金增長很快去年已見頂，但反映在PCE數字上的住屋成本價格，最近才開始下跌。因為數字要反映所有租戶及屋主的情況，而租約周轉情況緩慢，要一段時間才會納入整體通脹指標。

至於非住屋的服務價格，例如醫療保健、食品服務、交通和酒店等，佔核心 PCE 指數的一半以上，這類別較少受全球供應鏈的影響，而且對利率並不敏感，而且生產是勞動密集型，而勞動力市場仍然緊張，最近3個月及半年的數據有所下降，令人鼓舞，恢恢這類別的價格穩定至關重要，隨著時間的推移，限制性貨幣政策將有助於使總供給和總需求恢復更好的平衡，減輕這一關鍵領域的通脹壓力。

就業情況方面，鮑威爾亦提出一個情況，就是職位空缺大幅減少，但失業率並未增加，在歷史上並不尋常，鮑威爾認為，與近幾十年來相比，通脹對勞動力市場緊張的反應卻更加敏感，這種變化增加靈活決策的必要。

市場預期，8月失業率維持3.5%，非農職位增長16.8萬，為大流行以來的最差表現。

【Jackson Hole】鮑威爾：下一次議息會議　完全根據數據評估

記者：譚志偉

美股 內地物業 財政政策 經濟數據表現 就業 貨幣政策 失業 美國聯儲局 失業率 通脹
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