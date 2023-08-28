  • 30°C
香港時間 : 2023828日 (週一) 10:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】碧桂園升8%　「森林城市」項目新進展　安華稱將獲馬來西亞列為金融特區

股市 10:09 2023/08/28

分享：

分享：

點擊圖片放大
+2

碧桂園 （02007） 在馬來西亞的「森林城市」項目有新進展，馬來西亞總理安華表示，碧桂園在馬來西亞的大型開發項目森林城市將列為金融特區，並將獲得一些優惠以吸引更多居民。

碧桂園周一（28日）升14.8%，報0.93元，現升8.6%，報0.88元。

安華在2024年預算案對話會時表示，激勵措施將包括多次往返新加坡工作的快捷通道，以及知識型工作者15%的統一所得稅率。這些激勵措施是在森林城市現有稅收減免政策的基礎上實施。

島上物業售價87萬港元起

「森林城市」項目始於2015年，原預期2035年全部完成，預算耗資超過1000億美元，座落於馬來西亞南部，和新加坡之間的狹窄海峽，共有四個人工島面積30平方公里，希望引入70萬居民，現在約有萬餘人住入。只完成28000個居住單位，裝修完畢的也只有4座島中的一座。

報道指，島上物業售價87萬港元起，從森林城市駕車經新馬第二關口約30分鐘可到新加坡，無需下車，輕鬆過境。

項目原本瞄準中國富豪，2018年，一度傳出馬來西亞政府不允許外國人購買「森林城市」，後來碧桂園向馬來西亞政府核實，當局從未表示禁止向外國人銷售森林城市項目。不過，後來遇上中國的嚴格資本管制。

ET財智Talk
【ET財智Talk】資金湧債市 債券較股票更值博？ 霸菱劉偉達分析債劵投資策略

相關文章：【内房危機】碧桂園跟隨世茂雅居樂　悉售廣州亞運城股權予中海外　所得款項擬用於保交樓

記者：譚志偉

港股 碧桂園 馬來西亞 新加坡 碧桂園（02007）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】中國救市、本港研增股市流動性　恒指高開562點、港交所升7%　恒大復牌瀉逾8成（不斷更新）

下一篇文章

【業績｜電子消費品】TCL電子大插14%　上半年經調整淨利潤僅升1%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港府持股】港府價值百億港交所股份疑轉倉中資工行　料棄用合作至少16年美資花旗
【港府持股】港府價值百億港交所股份疑轉倉中資工行　料棄用合作至少16年美資花旗
【美股焦點】Meta周四推Thread　搶Twitter市場
【美股焦點】Meta周四推Thread　搶Twitter市場
【HSBC業績】滙豐跌3%　一文看清券商評價滙豐業績　高盛估今年全年派息逾4.6元
【HSBC業績】滙豐跌3%　一文看清券商評價滙豐業績　高盛估今年全年派息逾4.6元
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌115點　騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌115點　騰訊ADR低港2%（不斷更新）
【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【中國救市】中資券商股爆上、中信証券升一成　內地3招齊發　周一起A股印花稅減半　規範控股股東不得減持　階段性收緊IPO
【中國救市】中資券商股爆上、中信証券升一成　內地3招齊發　周一起A股印花稅減半　規範控股股東不得減持　階段性收緊IPO
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款