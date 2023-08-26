【內房危機】碧桂園「森林城市」項目　安華稱將獲馬來西亞列為金融特區

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碧桂園 （02007） 在馬來西亞的「森林城市」項目有新進展，馬來西亞總理安華表示，碧桂園在馬來西亞的大型開發項目森林城市將列為金融特區，並將獲得一些優惠以吸引更多居民。

安華在2024年預算案對話會時表示，激勵措施將包括多次往返新加坡工作的快捷通道，以及知識型工作者15%的統一所得稅率。這些激勵措施是在森林城市現有稅收減免政策的基礎上實施。

「森林城市」項目始於2015年，原預期2035年全部完成，預算耗資超過1000億美元，座落於馬來西亞南部，和新加坡之間的狹窄海峽，共有四個人工島面積30平方公里，希望引入70萬居民，現在約有萬餘人住入。只完成28000個居住單位，裝修完畢的也只有4座島中的一座。

報道指，島上物業售價87萬港元起，從森林城市駕車經新馬第二關口約30分鐘可到新加坡，無需下車，輕鬆過境。

項目原本瞄準中國富豪，2018年，一度傳出馬來西亞政府不允許外國人購買「森林城市」，後來碧桂園向馬來西亞政府核實，當局從未表示禁止向外國人銷售森林城市項目。不過，後來遇上中國的嚴格資本管制。

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記者：譚志偉