【產業革命】生產自動化改變職場 重情商職位難被AI取代

LinkedIn最近發表的《未來工作報告》收集了25個國家的數據，指出新加坡是全球AI擴散率最高的國家。自2016年初以來，新加坡LinkedIn社群會員個人數據中新增的AI技能比例增長了20倍，是全球平均增長率（8倍多）的近兩倍。與芬蘭（16倍）、愛爾蘭（15倍）、印度（14倍）和加拿大（13倍）並列全球AI技能擴散率最高的前五個國家。

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全球高達3億個工作崗位受到AI和自動化的影響。 2022年，LinkedIn基本數據中新增的5項增長最快的AI技能都與生成式AI有關，包括問答（成長率高達332%）、分類（43%）、推薦系統（40%） 、計算機視覺（32%），以及自然語言處理（NLP，19%）。

自ChatGPT問世以來，生成式AI已成為全球最火熱的技術，Google、微軟、Meta等公司都推出了生成式AI產品。作為微軟大家庭的一員，LinkedIn也在5月份推出了新功能，允許會員建立由AI生成的招聘廣告、職位描述和用戶簡介。

LinkedIn通過分析平台發現，最常見的職業中，軟件工程師被AI取代的比例最高，高達96%，這意味着只有3%的技能需要軟件工程師親自執行。其他職業被AI取代的比例分別為：客服代表（76%）、收銀員（59%）、店員（59%）、教師（45%）和活動經理（39%），而油田操作員（1%）、環境健康安全專家（3%）、護理師（6%）和醫生（7%）等職業技能被AI取代的機會最小。

為了對抗AI，「軟技能」愈來愈重要。由此可見，AI肯定會改變許多人的工作方式。因此，創造性思維、領導力和溝通力等人際交往技能將變得愈來愈重要。 LinkedIn認為，軟件工程師可以運用這些人際技能關鍵領域，來「與業務和非技術受眾更有效溝通」。

隨着AI讓更多工作自動化成為可能，軟技能變得愈來愈重要。報告以美國為例，2022年11月後，市場需求增長最快的軟技能是靈活性、職業道德、社會洞察力和自我管理。同樣地，微軟的《2023年工作趨勢指數》報告發現，領導者認為最重要的三項軟技能是分析判斷、靈活性和情商。

在進入生成式AI時代後，情商在「決定何時使用AI而不是人類」方面發揮了重要作用。作為職場人，提升自身的人際交往技能，如領導力、溝通技巧和情商等，這些技能在AI時代將變得愈來愈重要。

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編輯：沈春生

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